Sigue EN VIVO el X018: El evento más importande de Xbox One en el año desde Ciudad de México [VIDEO]

El evento más importante de Microsoft y Xbox One del año es el X018. Se trata de un ‘mini E3’ organizado por Microsoft en Ciudad de México donde anunciarán muchas sorpresas de cara al futuro de la Xbox One y de sus próximos servicios también. Puedes seguir la transmisión en vivo tanto aquí como en YouTube, Twitch, Facebook y Twitter.

16:15 El Crackdown original estará gratuito en la Microsoft Store

16:10 Crackdown 3 estrenará "Recking Zone" el nuevo modo multijugador, que será un tipo de Battle Arena de 5 contra 5. Usara servidores en la nube. Todo será destruible en los mapas. Vendrá incluido desde el primer día con Xbox Game Pass.

16:08 Gears of War 4, State of Decay 2, PUBG, Sea of Thieves, Hitman y mucho más llegará a Xbox Game Pass que tendrá una promoción especial ¡El primer mes a un dolar!

16:07 Nuevo exclusivo para Xbox One: Void Bastards, una aventura shooter excelente con un apartado gráfico destacable

16:03 ¡PUBG llegará a Xbox Game Pass!

Phil Spencer es quizá la figura más representativa de la marca Xbox, y su presencia es casi confirmada. Además probablemente se presenten Matt Booty (líder de Microsoft Studios) o Helen Chiang (responsable del estudio Minecraft), estos no serán los únicos.

Se espera que hayan grandes anuncios con Xbox Game Pass, servicio el cual reciéntemente fue anunciado también para PC, brindando a los jugadores un catálogo de más de 100 juegos por una suscripción de 10 dólares al mes. Se estima una docena de anuncios sobre Xbox Game Pass.

Habrán anuncios sobre PUBG, State of Decay 2, Devil May Cry 5, Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Jump Force y mucho más.

