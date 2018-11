Red Dead Redemption 2: Conoce las claves y códigos para PS4 y Xbox One

Red Dead Redemption 2 es uno de los títulos más vendidos y ovacionados por los gamers, a pesar que salió a la venta hace un par de semanas, se sabe que muchos ya pasaron el título al 100%.

Sin embargo, pocos conocen los trucos y claves con los que este título cuenta, es así que en esta nota te enterarás como obtener ventajas en tus partidas.

Cabe recordar que estos trucos funcionan tanto para PS4 Y XBOX One. Además, a diferencia de otros títulos de Rockstar, en Red Dead Redemption 2 debemos introducir frases concretas para que se activen todos estos trucos.

Estos servirán para que tengas munición infinita o hablidades Dead Eye potenciadas, entre otras cosas. Ten en cuenta que usar estos trucos te inabilitan la obtención de trofeos o logros.

¿Dónde y cómo introducir los códigos de trucos?

Para introducir los trucos de Red Dead Redemption 2 debes seguir los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes

- Presionar triángulo en PS4 o Y en Xbox One para acceder al menú de trucos

- Introduce el código deseado

Si lo haces bien saldrá un mensaje confirmando que el truco ha sido desbloqueado. Ahora te daremos los códigos que debes escribir, lo que te dará y si tiene algún requisito.

Trucos relacionados con habilidades de Morgan:

- Make be better: aumenta tu dead eye al nivel 2 y no requiere de ningún requisito.

- I shall be better: aumenta tu dead eye al nivel 3 y no requiere de ningún requisito.

- I still seek more: aumenta tu dead eye al nivel 4 y no requiere de ningún requisito.

- I seek and I find: aumenta tu dead eye al nivel 5 y no requiere de ningún requisito.

- Seek all the bounty of this place: aumenta el nivel de tus barras vida, resistencia y de dead eye.

- You flourish before you die: llena a tope las barras de salud, resistencia y dead eye, y no requiere de ningún requisito.

- You seek more than the world offers: no solo rellena, sino que también hace más fuertes las barras de salud, resistencia y dead eye. Tienes que completar una misión del capítulo 6 ("El hijo del rey").

- A fool command: con este truco te pondrás borracho al instante.

Trucos relacionados con armas:

- A simple life, a beautiful death: consigues un conjunto de armas básicas.

- Death is silence: consigues un conjunto de armas silenciosas, como un Tomahawk, cuchillos arrojadizos envenenados...).

- Abundance is the dullest desire: te otorga munición infinita y requiere que antes hayas encontrado el periódico gaceta de New Hanover 27 que lo puedes adquirir en Valentine durante el primer capítulo.

- Greed is american virtue: con este truco añadirás una escopeta recortada, un rifle de cerrojo, una pistola Mauser y una pistola semi automática a tu inventario, y requiere que antes hayas obtenido el periódico al completar la misión del capítulo 3 llamado “Publicidad, el nuevo arte americano”.

- History is written by fools: desbloquea una escopeta de doble cañón y un revolver de doble acción.



Trucos relacionados con el sistema de honor y el nivel de búsqueda:

- Virtue unearned is not virtue: gracias a este truco se incrementará el índice de honor. Debes completar la misión "Placeres Urbanos" del capítulo 4.

- Balance. All is balance: resetea el indicador de honor y lo devuelve a la posición neutral.

- You revel in your disgrace, I see. disminuye al máximo el grado de honor.

- You want punishment: aumenta el nivel actual de "se busca".

- You want freedom: reduce el nivel actual de "se busca".



Trucos relacionados con caballos y las monturas:

- Better than my dog: gracias este truco se incrementa el rango del silbido para el caballo, con lo que le podrás llamar a mayor distancia.

- Keep your dreams light: aparece un carro ligero con caballo.

- Run ! Run! Run!: te aparecerá el caballo de carreras

- You are a beast built for war: te aparecerá el caballo de guerra. Compra el periódico tras completar el Epilogo.

- Keep your dreams simple: con este truco aparecerá una caravana con un caballo.

- The lucky be strong evermore: con este truco se incrementará la resistencia del personaje y de su caballo. Debes comprar el periódico tras completar el capítulo 5.

- You want more than you have: aparece un caballo de clase superior al que tenemos.

- You want something new: aparece un caballo aleatorio, tanto en raza como en su montura.

- Would you be happier as a clown?: con este truco se creará y reaparecerá una caravana de circo. Compra el periódico tras completar el Epilogo.

- My kingdom is a horse: sube el nivel de los lazos de unión con tu montura (sin requisito previo).

- The best of the old ways: aparece una diligencia.



Trucos para desbloquear ropa, dinero recetas y otras mejoras:

- Greed is now a virtue : añade 500 dólares a tus ahorros.

- You long for sight but see nothing: gracias a este truco desvelarás todo el mapa del juego. Hace visible todo el mapa. Debes completar la misión "Disputas familiares pasadas y presentes" del capítulo 3.

- Vanity. All is vanity: desbloquea todas las vestimentas.

- Eat of Knowledge: aprendes todas las recetas.

- Share: desbloquea y activa automáticamente todas las mejoras del campamento (sin requisito previo).