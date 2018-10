Pokémon Go: Arceus y Giratina llegarían al juego y así podrás atraparlos

Los entrenadores de Pokémon Go se preparan para llenar la pokédex de la región Sinnoh, en donde se encuentran las tan esperadas criaturas de la cuarta generación. Niantic, a través de la website oficial de su juego online de realidad aumentada había anunciado los cambios que realizará.

Sin embargo, el usuario de Twitter, Chrales, dataminer conocido por filtrar información sobre Pokémon Go, publicó en su cuenta la imagen de una nueva caja con el nombre de "localbox", que al parecer estará disponible dentro del título de Niantic. Además, realizó una larga lista de movimientos pertenecientes a los Pokémon de la región Sinnoh.

Entre los tweets que escribió, hay una que habla de un movimiento llamado "meteor mash", el cual es característico de Metagross, pero también pone las numeraciones 891 y 892. Como se sabe Meltan es el Pokémon 891 y aparentemente esta mítica criatura tendría una evolución, sombra que vimos en el video realizado por Pokémon Go. Esto da a entender que ambos estarían disponibles en el título de Niantic y en Let's Go, Pikachu y Let's Go, Eevee.

new sounds :

move "meteor mash"

all gen4 cries

891 & 892 cries — Chrales (@Chrales) 10 de octubre de 2018

Además, publicó los distintos movimientos que ya se encuentran en el tráfico de Pokémon Go, pero lo que realmente sorprendí a todos sus seguidores fue el nombre de Giratina y Arceus. Ambos Pokémon legendarios e incluso con mucha historia dentro del anime.

0.123.1 version :

BADGE_POKEDEX_ENTRIES_GEN4 = 51;



all pokémons from 387 to 493



new moves :

V0302_MOVE_SKULL_BASH = 302;

V0303_MOVE_ACID_SPRAY = 303;

V0304_MOVE_EARTH_POWER = 304;

V0305_MOVE_CRABHAMMER = 305;

V0306_MOVE_LUNGE = 306;

V0307_MOVE_CRUSH_CLAW = 307; — Chrales (@Chrales) 10 de octubre de 2018

Arceus es un Pokémon legendario muy poderoso de tipo normal, el cual puede hacer uso de las habilidades de los 17 tipos de Pokémon que existen por medio de tablas, conocidas como "Tablas de dios". Su nombre hace referencia a los dioses RA y Zeuz. Se dice que fue el creador de todo lo que existe, incluso dio origen a todos las criaturas legendarias, menos Mewtwo, pues fue creación de humanos, que hoy en día conocemos y su hijo podría ser Mew.

ARCEUS_FLYING = 102;

ARCEUS_POISON = 103;

ARCEUS_GROUND = 104;

ARCEUS_ROCK = 105;

ARCEUS_BUG = 106;

ARCEUS_GHOST = 107;

ARCEUS_STEEL = 108;

ARCEUS_FIRE = 109;

ARCEUS_WATER = 110;

ARCEUS_GRASS = 111;

ARCEUS_ELECTRIC = 112;

ARCEUS_PSYCHIC = 113;

ARCEUS_ICE = 114; — Chrales (@Chrales) 10 de octubre de 2018

Giratina forma parte del trío creador o trío de dragones junto con Dialga dios del tiempo, Palkia controla el espacio y Giratina, quien fue desterrado al mundo distorsión por sus actitudes violentas, es el dios de la antimateria, la contraparte de Arceus.

GIRATINA_ALTERED = 90;

GIRATINA_ORIGIN = 91;

SHAYMIN_SKY = 92;

SHAYMIN_LAND = 93;

CHERRIM_OVERCAST = 94;

CHERRIM_SUNNY = 95;

SHELLOS_WEST_SEA = 96;

SHELLOS_EAST_SEA = 97;

GASTRODON_WEST_SEA = 98;

GASTRODON_EAST_SEA = 99;

ARCEUS_NORMAL = 100;

ARCEUS_FIGHTING = 101; — Chrales (@Chrales) 10 de octubre de 2018

Recordemos que esto es una filtración y puede que no sea verdad; sin embargo, Chrales también reportó la llegada de Meltan antes de que aparezca en el día de la comunidad de Chikorita en Pokémon Go. Así que estaremos atentos a lo que pueda suceder dentro del juego online gratis de realidad aumentada de Niantic.