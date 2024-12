El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) hace un llamado a la ciudadanía para que aproveche el primer fin de semana largo de diciembre, que se extiende desde el viernes 6 hasta el lunes 9, feriado en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho. El anuncio forma parte de la campaña "para disfrutar, viaja para reactivar”. Además, esta es una oportunidad ideal para explorar los diversos atractivos turísticos que ofrece el país.

De este modo se espera alcanzar los 43,5 millones de visitas por turismo interno que se prevén para finales de 2024. Esta estrategia se enmarca en un esfuerzo por impulsar el sector turístico y fomentar el interés de los peruanos en explorar el territorio nacional. A continuación, te contamos los cuatro destinos turísticos que recomienda Mincetur para que los trabajadores visiten gracias al feriado largo.

¿Cuáles son los destinos turísticos que Mincetur aconseja viajar por el fin de semana largo?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sugiere explorar destinos turísticos de renombre mundial, por lo que resalta que estos lugares brindan experiencias memorables. Aunque existen diversas opciones en las distintas regiones del país, la recomendación se centra en aquellos sitios que han ganado reconocimiento internacional por su atractivo y singularidad. Estos son los lugares destacados

Oxapampa

Oxapampa es un destino en la región de Pasco que fusiona historia, naturaleza y cultura y ha sido reconocido por Mincetur como “Pueblo con Encanto”. Fundada en 1853 por colonos austro-alemanes, esta localidad se caracteriza por su arquitectura de estilo tirolés, visible en las construcciones de madera que albergan viviendas, templos y museos.

Entre los atractivos más destacados se encuentran la Iglesia Matriz, considerada una de las joyas arquitectónicas de la región, el mirador del Abra, que ofrece impresionantes vistas panorámicas de los bosques circundantes, y la Casa Museo Shaeflli, donde los visitantes pueden adentrarse en la historia de los colonos a través de relatos de sus descendientes y conocer sus tradiciones.

Ciudad de Arequipa

Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca por sus emblemáticos edificios de sillar, se posiciona como un atractivo destino en los Andes peruanos. Su riqueza arquitectónica y su variada gastronomía, que incluye platos típicos como la ocopa arequipeña, el solterito de queso y el chupe de camarones, la convierten en un lugar imperdible.

Asimismo, Mincetur ha puesto en marcha un proyecto piloto que busca transformar a Arequipa en el primer Destino Turístico Inteligente (DTI) del país. Este ambicioso plan se enfoca en la implementación de tecnología avanzada, la creación de rutas accesibles y la promoción de una interacción fluida entre los visitantes y el entorno, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los turistas.

Entre los destinos más populares se destacan el centro histórico, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y el mirador de Yanahuara, famoso por sus arcos adornados con citas de destacados pensadores locales. También están el Barrio de San Lázaro y el Monasterio de Santa Catalina.

Lago Titicaca

El Lago Titicaca de Puno, reconocido como el lago navegable más alto del planeta, es famoso no solo por su impresionante altitud, sino también por ser el escenario de una de las leyendas más emblemáticas del Perú: el origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del Imperio Inca, quienes emergieron de sus aguas. El lago también cautiva a los visitantes con sus paisajes deslumbrantes, islas pintorescas y las comunidades que las habitan.

Entre las comunidades que habitan la región, destacan los Uros, un pueblo milenario que ha logrado preservar sus tradiciones a lo largo del tiempo, incluyendo la creación de tejidos a partir de lana. Esta cultura es famosa por construir islas flotantes utilizando totora, una planta acuática que se desarrolla en la superficie del lago. Otras islas significativas son Taquile y Amantaní. En esta última, los turistas tienen la oportunidad de involucrarse en la elaboración de textiles, participar en actividades agrícolas y ganaderas, así como disfrutar de la pesca artesanal.

Complejo Arqueológico Chan Chan

La ciudad de Chan Chan, en La Libertad, que durante siglos fue el corazón del reino Chimú, se erige hoy como la mayor ciudad prehispánica de barro en América. Recientemente, Mincetur ha implementado mejoras significativas en la infraestructura del lugar, a través del Plan Copesco Nacional. Estas renovaciones incluyen un mirador turístico que ofrece vistas panorámicas, áreas de descanso y acceso peatonal, así como estructuras restauradas que resguardan este valioso patrimonio arqueológico.

En la región se ubica el Museo de Sitio de Chan Chan, un espacio dedicado a la conservación y exhibición de diversos artefactos, piezas y cerámicas descubiertos durante las excavaciones en esta emblemática ciudadela prehispánica. Este museo representa un valioso testimonio de la rica historia de esa zona del país.

¿En qué se diferencia los feriados y los días no laborables?

Primero, los feriados son jornadas de descanso obligatorio estipuladas por la legislación, que no exigen compensación de horas trabajadas. En caso de que un empleado deba laborar durante estos días, el empleador tiene la responsabilidad de otorgar un beneficio adicional, denominado pago triple. Este concepto abarca la remuneración correspondiente al feriado, más el doble del salario diario. El descanso obligatorio del 8 de diciembre festeja la celebridad religiosa la Inmaculada Concepción, mientras que el 9 de diciembre conmemora la Batalla de Ayacucho de 1984.

Por otro parte, los días no laborables representan una estrategia destinada a impulsar el turismo interno y revitalizar las economías de las regiones. A diferencia de los feriados, su implementación es voluntaria para el sector privado, lo que implica la necesidad de un consenso entre empleadores y empleados. Es fundamental que las horas no trabajadas sean recuperadas para prevenir descuentos en los salarios. Esta iniciativa ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a las empresas adaptar sus operaciones sin comprometer la productividad. En este caso, el 6 de diciembre fue decretado como día no laborable.