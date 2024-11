Perú y Guatemala avanzan negociación para activar TLC: los potenciales beneficios

Delegaciones de Perú y Guatemala se reunieron por segunda vez, ahora en Lima, para negociar el Protocolo Complementario del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito en 2011, con el propósito de ponerlo finalmente en vigencia.

La viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez, resaltó la importancia de revitalizar los lazos comerciales entre ambos países y señaló que es propicio aprovechar el potencial de intercambio comercial y de inversiones entre ambas naciones.

“El Perú está firmemente convencido de que es tiempo de darle un impulso renovado a nuestras relaciones comerciales. Es momento de brindarle a nuestros empresarios un instrumento que les permita aprovechar el potencial de comercio e inversión entre ambos países”, apuntó.

Con este TLC, señaló Mera Gómez, se amplían los mercados con preferencias arancelarias que tiene el Perú. Es decir, los productos peruanos y guatemaltecos podrían tener acceso preferencial en los mercados de ambos países, pagando aranceles más bajos o, según sea el caso, eliminándolos por completo.

El TLC no solo busca eliminar barreras para el comercio de productos físicos, sino también fomentar la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Por ejemplo, en servicios como consultorías, turismo o tecnología, que implicarían crear condiciones legales y administrativas más favorables para que las empresas puedan comerciar, invertir y expandirse entre ambos países.

Otro punto que busca la activación del TLC es beneficiar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países. Con el potencial acuerdo, se podría esperar nuevas oportunidades de exportación y cooperación al tener menores costos de acceso al mercado del otro país.

Durante esta reunión, sesionaron las mesas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Comercio de Servicios y Asuntos Legales. Recordemos que un primer encuentro entre ambas partes se llevó a cabo setiembre de este año en la ciudad de Guatemala.

Más del 75% de envíos peruanos libres de aranceles

Guatemala es el segundo socio comercial del Perú en Centroamérica. En 2023, la exportación de bienes peruanos a dicho país alcanzó un récord histórico, que ascendió a los US$ 115 millones debido al aumento de la agroexportación, que totalizó US$ 54,4 millones; así como a las mayores ventas de productos de acero, cerámicos, pota y productos farmacéuticos. El Perú registró una balanza comercial superavitaria de alrededor de US$ 22 millones.

Los principales productos que el Perú importa de Guatemala son insumos químicos, medicinas de uso veterinario, reactivos de diagnóstico, barnices, tintas, lacas colorantes, entre otros, los cuales gozarían de un acceso libre de aranceles al mercado en favor de la industria y el consumidor final.

La titular del Mincetur, Desilú León, sostuvo que más del 75% de las exportaciones peruanas podrán ingresar a Guatemala libres de aranceles en un periodo de cinco años a partir de la entrada en vigencia del TLC. Esto amplía las oportunidades de productos como cacao y manteca de cacao, uvas frescas, naranjas, ajos, espárragos, mandarinas, prendas de vestir, manufacturas de zinc, entre otros, que podrán acceder libres de aranceles al mercado guatemalteco.