Ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no es tarea fácil, pues sus exámenes de admisión requieren una preparación rigurosa y un alto nivel de competencia. Aunque para ello, muchos jóvenes requieren varios meses de estudio, este no es el caso de Flavio Edinson, un estudiante peruano, quien logró alcanzar una vacante a esta prestigiosa casa de estudios con tan solo un mes de preparación.

Según explicó el joven alumno, quien actualmente estudia en la Universidad de Okayama (Japón), implementó un riguroso método de estudios que consistía en repasar 100 horas a la semana. Para ello, dividía su rutina diaria en 15 horas de estudio al día, 6 horas de sueño y 3 horas para comer, asearse y movilizarse.

"Me despertaba a las 7 de la mañana. Me cambiaba y me ponía a estudiar de 8 a.m. a 1 de la tarde. Entre 1 pm. y 2 p.m. almorzaba. Solo en ese tiempo usaba mi celular. De 2 p.m a 9 de la noche estudiaba diferentes cursos en la academia. Cuando llegaba a casa repasaba 3 horas (...) Dormía a la 1 a.m. todos los días", explicó en un video publicado en su canal de YouTube.

¿Cómo era su rutina los fines de semana?

De acuerdo con el exalumno del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR), de lunes a viernes seguía su rutina diaria de estudio. Los días sábados, y aunque no contaba con clases en la academia, repasaba hasta las 5 de la tarde. El resto del día se enfocaba en estudiar algunos cursos sencillos, si aún no estaba cansado.

Por otro lado, los domingos, realizaba una variación para poder tener más tiempo para dormir y salir a pasear por las tardes. Sin embargo, al regresar a su casa, repasaba dos horas más antes de irse a dormir.

"Aprendí lo importante que es tomarse descansos. Como yo no tenía tiempo porque era una carrera contrarreloj, los domingos en la tarde salía a andar, a eventos culturales, cualquier cosa, pero era obligatorio para mí hacer eso", indicó.

¿Cómo fue su preparación durante la semana del examen?

Flavio Edinson aseguró que durante los tres días del examen de admisión, solo repasaba las preguntas 'fijas' que la academia le brindaba. Esto debido a que, para él, era primordial descansar bien para poder rendir con éxito la prueba.

"Me limitaba solamente a estudiar lo que venía en la academia. Tal vez algunos apuntes, pero no más, porque para mí era vital descansar para el día siguiente, porque no quería quedarme dormido el día del examen", sentenció.