Un tierno perrito se robó el corazón de miles en las redes sociales luego de protagonizar un curioso y encantador momento en una playa. El video, compartido en TikTok, muestra al can realizando un acto digno de admiración que rápidamente lo convirtió en tendencia. La creatividad e inteligencia del animal lograron despertar diversas reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar la escena con mensajes llenos de humor y ternura.

Perrito es viral al lograr que le compren una pelota

En el video de TikTok, una joven peruana captó cómo su perrito, al notar la presencia de un vendedor de juguetes en la playa, tomó la iniciativa de acercarse a él. De manera sorprendente, el can guió al comerciante hasta donde estaba su dueña, como si tuviera muy claro lo que quería.

Clip es viral. Foto: TikTok

La escena se vuelve aún más emotiva cuando el perrito se muestra emocionado al ver una pelota en el puesto del vendedor, haciendo evidente que ese era su objeto de deseo.

El momento culminante del video ocurre cuando la dueña, al notar el entusiasmo de su mascota, decide comprarle la pelota. El perrito, visiblemente feliz, no deja de mover la cola en señal de alegría. Este gesto conmovió a muchos, quienes no pudieron evitar sonreír al ver cómo el animal lograba, de una manera tan ingeniosa, que su dueña le consintiera con un juguete. La escena no tardó en volverse viral, acumulando miles de likes y reproducciones en pocas horas.

"Nuevo público objetivo"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y los comentarios inundaron las redes. “Yo también decía no tendré hijos para no gastar, pero mi perrita se atendía en clínica y yo con SIS”, escribió un usuario en tono humorístico, comparando las responsabilidades con sus mascotas.

Otro internauta comentó: “Y de pensar que hace tres días llevé a mi perro a la plaza y se lanzó encima de uno de los señores que venden esas pelotitas y le compré la misma pelota”. Sin duda, el video generó una ola de empatía entre los dueños de mascotas, quienes compartieron anécdotas similares.

El clip también abrió un debate sobre cómo los vendedores han empezado a considerar a los “perriniños” como parte importante de su público objetivo. “Los vendedores tienen que saber que los niños y los ‘perriniños’ son su nuevo público objetivo”, mencionó un usuario, destacando cómo las mascotas se han ganado un lugar especial en las familias. “La misma pelota me pidió mi perrita, las luces les llaman la atención”, afirmó otro comentario.