Colegio en Perú hace publicidad con personajes de serie coreana ‘Boys Over Flowers’ y es furor en redes

Un colegio peruano se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras lanzar una peculiar campaña publicitaria que incluye imágenes de la famosa serie coreana Boys Over Flowers. Este inesperado giro en su estrategia de marketing no solo llamó la atención de los transeúntes, sino que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, donde usuarios destacaron el ingenio y singularidad del anuncio.

La iniciativa generó una ola de reacciones entre los amantes de los K-Dramas y el público en general.

Clip es viral. Foto: TikTok

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok publicó un video mostrando un cartel publicitario de un colegio en la ciudad de Huancayo. En el letrero, se anuncia la apertura de matrículas con imágenes de los personajes principales de la popular serie coreana, conocidos como los "F4". La usuaria, sorprendida por el detalle, no tardó en compartir el curioso hallazgo, el cual rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Según los comentarios, incluso el uniforme que usa el colegio tiene cierta similitud con el vestuario que los personajes lucen en el drama. El uso de las imágenes de Boys Over Flowers no pasó desapercibido para los fanáticos del K-Drama, quienes destacaron la creatividad detrás de la publicidad. Algunos bromearon sobre la posibilidad de que el colegio buscara atraer a estudiantes utilizando la popularidad de la serie, mientras que otros se enfocaron en los detalles visuales, como el diseño del uniforme.

"¿Estará Gu Jun Pyo?"

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas, confirmando que la estrategia, aunque inusual, logró captar la atención del público.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. "¿Estará Gu Jun Pyo?", escribió un usuario, haciendo referencia al icónico protagonista de la serie.

Otro comentó: "Lo ponen a ellos porque el uniforme es así", destacando el parecido entre el uniforme del colegio y el de los estudiantes del drama. "No estarán los F4, pero sí los P4", bromeó un internauta, mientras otro añadió: "Yo cuando inaugure mi colegio, no diré nada, pero habrá señales". Entre bromas y comentarios, hubo quienes cuestionaron si la matrícula incluiría "un romance de novela" como el que se vive en Boys Over Flowers. "¿Incluye romance?", preguntó un usuario con tono sarcástico.