Plaza San Martín quedó repleta de basura tras concierto y genera críticas en redes: "No hay conciencia social"

El concierto gratuito organizado por el Proyecto Especial Bicentenario para conmemorar el cierre de las celebraciones por el Bicentenario del Perú generó una ola de críticas en redes sociales debido a la gran cantidad de basura acumulada en la Plaza San Martín, un lugar histórico del Centro de Lima.

Tras el evento, imágenes y videos mostraron bolsas plásticas, botellas vacías y latas esparcidas por toda la plaza, lo que provocó indignación entre los ciudadanos. “No hay conciencia social”, señalaron varios usuarios en plataformas como Twitter y Facebook, mientras otros criticaban la falta de organización para manejar los desechos en un evento de tal magnitud.

Usuarios mostraron su molestia. Foto: X

Concierto por el Bicentenario genera críticas

La celebración, titulada ‘Bicentenario del Perú: Espectáculo de Clausura’, reunió a miles de personas para disfrutar de una experiencia cultural que destacó lo mejor de las tradiciones y sonidos que forman parte de la identidad nacional. Realizada el viernes 27 de diciembre desde las 5 p.m., en la emblemática Plaza San Martín, el evento marcó el cierre oficial de las actividades conmemorativas. Organizado por el Ministerio de Cultura, la actividad prometía ser un homenaje a la diversidad y riqueza del país, con una programación que incluía música, danzas y arte.

A pesar de la masiva asistencia y el éxito del espectáculo en términos de participación, el legado ambiental del evento se convirtió en un tema central de discusión. Muchos asistentes señalaron la falta de contenedores de basura adecuados y medidas de limpieza inmediatas, lo que permitió que los desechos se acumularan en grandes cantidades. Esta situación contrastó con el propósito del evento, que buscaba exaltar los valores y la identidad peruana, dejando una huella negativa en un lugar icónico del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En redes sociales, las críticas fueron contundentes. “Somos un país fallido en todo sentido, ¿con qué cara le reclamamos a los políticos?”, escribió un usuario indignado. Otro comentario reflejaba el sentir general: “Somos una lágrima de sociedad civil. La gente se acostumbró a la basura”.

La falta de cultura ambiental fue otro punto recurrente en los mensajes, donde varios señalaron que este comportamiento es común en otros aspectos de la vida cotidiana en el Perú.

La indignación no se limitó al impacto ambiental; muchos usuarios cuestionaron la educación y el compromiso cívico de los asistentes. “Qué poca cultura ambiental tienen, no me sorprende la quema de basura, contaminación en los ríos, como vivirán en sus casas”, expresó un internauta. Estas críticas dejaron en evidencia que, aunque las iniciativas culturales tienen el potencial de unir a la ciudadanía, también existe una necesidad urgente de promover la educación ambiental y la conciencia cívica en actividades masivas de este tipo.