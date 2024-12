Gianella Belleza, egresada de Ingeniería Electrónica, comparte su experiencia en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), destacando la calidad educativa y la preparación para el mundo laboral que ofrece esta prestigiosa institución. La joven exalumna de la UNI, quien enfrentó numerosos retos durante su carrera, resalta cómo esta universidad la preparó para sobresalir en un entorno laboral competitivo y tradicionalmente masculino.

Su historia es un testimonio del compromiso y la dedicación que se requieren para triunfar en el ámbito tecnológico, donde la UNI se ha consolidado como un pilar fundamental.

En un video del canal de YouTube "Enrro24", Gianella Belleza, una exalumna de la UNI, compartió sus impresiones sobre la rigurosidad y la calidad académica de la universidad. Foto: YouTube

El nivel de exigencia de la UNI

Gianella Belleza inició su travesía en la UNI con la firme intención de encontrar una carrera que le ofreciera amplias oportunidades en el ámbito tecnológico. Desde el comienzo, fue consciente de la dificultad que implicaba ser parte de una de las universidades más exigentes del país. “El nivel en la UNI es incomparable. Todos los días aprendías algo nuevo y cada clase te exigía mucho más de lo que esperabas”, comentó. Esta constante presión la llevó a desarrollar una gran capacidad de resistencia mental.

El camino hacia el éxito no estuvo exento de dificultades. Durante su décimo ciclo, Gianella se sintió abrumada por la carga de trabajo. “No solo estaba estudiando para mis exámenes finales, sino que también estaba involucrada en proyectos importantes que me exigían toda mi energía”, relató. Sin embargo, su perseverancia y dedicación la llevaron a culminar con éxito su carrera.

Preparación para el mundo laboral

Hoy en día, Gianella enfrenta nuevos desafíos en el ámbito profesional, pero está convencida de que la UNI la preparó para afrontarlos con éxito. Su formación en Ingeniería Electrónica le ha abierto puertas en múltiples campos de la tecnología. “La electrónica no solo me permite trabajar en programación, sino que también me ofrece oportunidades en sectores como la automatización industrial y la tecnología automotriz”, explicó. Este amplio espectro de posibilidades refleja la calidad educativa que brinda la UNI.

El testimonio de Gianella demuestra que la UNI no solo forma profesionales altamente capacitados, sino que también forja personas resilientes, capaces de enfrentar los retos más difíciles. A través de su experiencia, queda claro que, aunque el camino hacia el éxito no es fácil, las recompensas son infinitas para quienes están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos.

Consejos para futuros estudiantes

Gianella Belleza, quien logró culminar con éxito la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNI, comparte consejos clave para quienes desean formar parte de esta prestigiosa casa de estudios. Primero, enfatiza la importancia de la disciplina y la constancia. “En la UNI no solo se trata de estudiar, sino de aprender a organizarse y a manejar la presión. Si te esfuerzas todos los días, aunque sea un poco, eventualmente verás resultados”, aconsejó.

Además, recomendó a los postulantes y estudiantes enfocarse en entender los conceptos en lugar de solo memorizarlos. “La base está en comprender los fundamentos. Si entiendes lo que haces, será más fácil aplicar los conocimientos en exámenes y, sobre todo, en la vida profesional”, añadió. Por último, Gianella instó a los jóvenes a aprovechar los recursos disponibles, como los libros de la biblioteca y los grupos de estudio. “En la UNI no estás solo, siempre hay personas dispuestas a ayudarte si lo pides”, concluyó.