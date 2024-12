Tiktoker cuenta cómo se vive la Navidad en Uruguay, el único país de Sudamérica que no lo celebra

Uruguay, un país conocido por su carácter laico, vive la Navidad de una forma muy particular que se aleja de las festividades tradicionales de otras naciones. Según un video publicado en TikTok por la creadora de contenido @salvadoneraenelsur, la celebración navideña uruguaya no se centra en luces brillantes ni decoraciones, como en otros lugares. “Básicamente, la Navidad no existe, vos no ves arreglos ni luces porque Uruguay es un país laico”, menciona.

Una celebración distinta

En Uruguay, la Navidad se vive en pleno verano austral, lo que refleja un aire fresco y cálido a las festividades. De acuerdo con el portal El Espectador, la Nochebuena es una fecha clave para las familias uruguayas, quienes se reúnen para compartir una cena abundante. El asado, un clásico de la gastronomía local, es protagonista de la mesa, acompañado de ensaladas frescas y pan dulce.

A diferencia de otros países, donde los villancicos y los árboles decorados dominan la escena, en Uruguay el ambiente es más relajado, y muchas personas disfrutan del aire libre en lugares como la Rambla de Montevideo, donde guardan la llegada de la medianoche junto al mar.

La Noche de las Estrellas, una tradición especial

Una de las tradiciones más encantadoras y distintivas de la Navidad uruguaya es la 'Noche de las Estrellas'. Durante esta festividad, los niños recortan y decoran estrellas de papel que luego cuelgan en las ventanas de sus hogares. Este sencillo, pero significativo acto simboliza la llegada de la Navidad y une a las comunidades en un ambiente ameno.

La secularización de las festividades

La particularidad de la Navidad en Uruguay no solo radica en sus costumbres, sino también en su trasfondo histórico. Desde 1919, el país no reconoce oficialmente los feriados religiosos como la Navidad, el Día de Reyes o la Semana Santa. En su lugar, estas fechas han recibido nuevos nombres que reflejan un enfoque secular: la Navidad es conocida como el Día de la Familia, el Día de Reyes es el Día de los Niños, y la Semana Santa es la Semana de Turismo.

Una Navidad única y significativa

A pesar de la falta de reconocimiento oficial como feriado religioso, la Navidad en Uruguay se celebra con entusiasmo y alegría, reflejando el carácter laico y comunitario del país. Desde las vidrieras navideñas hasta la Noche de las Estrellas, estas tradiciones muestran cómo los uruguayos han adaptado una festividad global a su entorno cálido, creando una experiencia navideña única en la región.