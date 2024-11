El chifa Ping Chung Long, ubicado en el distrito de El Agustino, ha ganado fama como uno de los restaurantes más destacados de Lima Este. Conocido por ofrecer auténticos sabores de la cocina chino-peruana a precios accesibles, este chifa ha logrado consolidarse como un punto de encuentro para locales y visitantes que buscan disfrutar de platos tradicionales como arroz chaufa, tallarines saltados, kam lu wantán y sopa wantán.

Las largas colas son una constante en la calle Lourdes 290, donde los amantes de la comida fusión se reúnen para disfrutar de sus platillos. La historia de Ping Chung Long es un relato de perseverancia y creatividad, que ha evolucionado desde sus humildes inicios hasta convertirse en un referente de la gastronomía local.

El chef Carrasco comparte que su camino no fue fácil, pero su determinación lo llevó a perfeccionar las recetas que hoy deleitan a sus clientes. La popularidad del chifa ha crecido gracias a las redes sociales, las cuales han jugado un papel crucial en su éxito.

El chifa ha sido frecuentado por varios creadores de contenidos. Foto: TikTok

¿Cómo comenzó el camino de Ping Chung Long?

Arturo Carrasco, antes de convertirse en chef, fue militar en el Ejército del Perú. La pandemia lo llevó a emprender, motivado por la necesidad de generar ingresos. Con algunos conocimientos adquiridos al ayudar a su madre a vender pollo broaster, decidió abrir su propio chifa en enero de 2022. Sin embargo, los primeros días fueron desalentadores. "La gente, al principio, cuando no se vendía nada, me frustraba y me ponía triste", confesó Carrasco. A pesar de las dificultades, su determinación lo llevó a perfeccionar las recetas que hoy deleitan a sus clientes.

¿Cómo impactó el crecimiento en la visibilidad de sus redes sociales?

El verdadero despegue del chifa llegó cuando Carrasco decidió promocionarlo en un grupo de Facebook. Un guía turístico local se interesó en su historia y lo compartió en su página, lo que atrajo la atención de más comensales. "Decidí publicarlo en un grupo de Facebook de la zona y fue ahí donde un joven que realiza paseos lo promocionó en su página", relató el chef. Desde entonces, el chifa ha visto un aumento significativo en su clientela, y ha llegado a servir hasta 30 porciones en un buen día.

¿Qué significado tiene el nombre Ping Chung Long?

El nombre del chifa tiene una historia curiosa. Carrasco decidió llamarlo así en honor a su personaje favorito del videojuego Fortnite, que lo entretenía durante la pandemia. "No significa nada en particular, fue más una 'joda' entre patas", explicó. A pesar de su origen ligero, el nombre ha traído consigo tanto alegrías como tristezas, y se ha convertido en un símbolo de su esfuerzo y dedicación.

¿Cuál es el horario de entrada del chifa ‘Ping Chung Long’?

El chifa Ping Chung Long abre sus puertas de lunes a viernes, desde las 12:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Su dirección exacta es jirón Chiquián con calle Lourdes 290, cerca de la Municipalidad de El Agustino. Con un ambiente acogedor y un menú que fusiona sabores únicos, este chifa se ha consolidado como un destino imperdible para los amantes de la gastronomía en Lima.