La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con una plana de docentes altamente calificada pues, muchos de ellos, poseen una amplia experiencia profesional tanto a nivel nacional como internacional. Este es el caso de Carlos Bazán, profesor de Ciencias de la Computación de la UNI, quien antes de convertirse en docente de su alma máter, trabajó varios años como programador de sistemas en Europa para el Ambrosiano Véneto, uno de los bancos más poderosos de Italia.

Ahora, en una reciente entrevista para el canal de YouTube Enrro24, el destacado profesor reveló por qué decidió dejar su puesto en Italia para comenzar a enseñar en la UNI, pese a que recibía un buen sueldo en Europa. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Por qué el profesor de la UNI decidió dejar su trabajo en Italia para enseñar en Perú?

Según comentó Carlos Bazán, tras graduarse de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) trabajó en reconocidas empresas del Perú; sin embargo, para desarrollarse mejor logró viajar a países del Caribe y Europa donde laboró como programador. Estando en el viejo continente, ingresó a uno de los bancos más poderosos de Italia.

Aunque allí laboró por varios años; el destacado profesor detalló que regresó a Perú para enseñar no solo por su amor a la educación, sino también porque vivir en Europa no le resultó tan gratificante. Según señaló, la experiencia en el continente europeo carecía de la felicidad que esperaba.

"Me fui a trabajar a un banco, pero en otro continente. Fue al Ambrosiano Véneto, uno de los más poderosos de Italia en esa época (...) Pero, vivir en Europa es muy triste. Yo llegué (a Perú) dejando mi trabajo. Hay amores a la educación que a uno lo obligan a vivir como misionero", indicó

Es así que, en una oportunidad, cuando se encontraba de visita por Perú, uno de sus amigos le consiguió una entrevista para postular como docente en la UNI. Fue así que, y sin pensar en el sueldo que le ofrecería, se convirtió en profesor de Ciencias de la Computación.

"Yo vine a visitar a mis hermanas y un amigo me dice: 'No te vayas, quédate. Ya te conseguí trabajo (entrevista) en la misma UNI. ¿No te gustaba trabajar allá?'. Yo no pregunté por el sueldo, pero lo que es más interesante para mí es el contacto con los estudiantes. Aprenden mucho y ellos hacen buenos trabajos", expresó el profesor de la UNI.

Carlos Bazán, actual profesor de la UNI, trabajó en uno de los bancos más poderosos de Italia. Foto: captura YouTube/Enrro24

¿Cuáles son las carreras en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece una variedad de carreras relacionadas principalmente con las áreas de ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas. Algunas de las principales carreras que se imparten en la UNI son: