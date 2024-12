Argentina gana a Australia y España pierde contra Grecia en United Cup de tenis

En Sídney, el combinado argentino venció 2-1 a Australia en el torneo mixto United Cup de tenis este sábado, mientras que España cayó contra Grecia horas más tarde en Perth en esta competición de preparación para el Abierto de Australia (12-26 de enero).

Tomás Martín Etcheverry, número 39 del ranking ATP, perdió 6-1, 6-4 contra Álex de Miñaur (N.9), pero Nadia Podoroska se impuso en su partido a Olivia Gadecki por 6-2, 6-4, en el partido celebrado en Sídney.

Etcheverry pudo vengarse de su derrota, formando dupla con María Carle para derrotar a los locales Matt Ebden y Ellen Perez por 6-2 y 6-4.

"He puesto un gran trabajo en la pretemporada", lamentó De Miñaur. "Me sentía cómodo con la manera en la que estaba jugando antes del torneo, así que me digo a mí mismo que tengo que seguir así y jugar el tipo de tenis que quiero jugar".

Horas después, la Grecia de Stefanos Tsitsipas ganó 2-1 a España, luego de la victoria del N.11 mundial contra Pablo Carreño por 6-4, 4-6, 6-3 y de liderar en dobles.

Jéssica Bouzas igualó la contienda al derrotar 6-2, 6-1 a Maria Sakkari, pero la griega obtuvo su revancha junto a Tsitsipas al derrotar 4-6, 6-3 y 10-6 a la pareja española formada por Yvonne Cavallé y Sergio Martos.

Otro de los enfrentamientos destacados del sábado fue la victoria en Sídney de Suiza contra Francia por 2-1.

La protagonista de ese cruce fue Belinda Bencic, quien obtuvo su primera victoria en el circuito desde septiembre de 2023, luego de haber sido madre.

Bencic, de 27 años y caída ahora en el ranking WTA hasta el puesto 487, derrotó primero en el duelo individual a Chloe Paquet por 6-3, 6-1 y más tarde, formando pareja con Dominic Stricker, vencieron en dobles por 6-1, 7-6 (7/4) a Edouard Roger-Vasselin y Elixane Lechemia.

Antes, Stricker había caído 6-3, 7-5 contra Ugo Humbert.

"Estoy muy emocionada por estar de vuelta", declaró Bencic, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y que cuenta con ocho títulos WTA en su palmarés.

"Tenía un poco de nervios al principio y me sentía oxidada así que estoy contenta por haberlo aceptado y haber peleado con eso", añadió Bencic, quien dio a luz en abril.

Su última victoria fue un partido de tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

