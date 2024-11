Peruana compra el panetón más caro de supermercado y afirma: “Tiene mucho glaseado"

A pocas semanas de la Navidad, la expectativa por la celebración ya se siente en el ambiente. Las vitrinas se llenan de luces, adornos y dulces navideños que alegran las calles y los hogares. En este contexto, una joven peruana decidió adquirir el panetón más caro al visitar el supermercado Wong para degustarlo y compartir su experiencia.

El costo de este panetón era significativamente mayor que el de otros más comunes, y su opinión generó una ola de comentarios en las redes sociales, en los que muchos afirmaron que jamás pagarían tanto por un panetón.

Clip es viral. Foto: TikTok

Peruana compra el panetón más caro de supermercado

El video publicado por la joven mostró al panetón envuelto de una manera elegante, con tela y papel, lo cual era muy distinto a los empaques comunes en los panetones tradicionales de Perú, que suelen estar cubiertos con plástico. Esta presentación llamó la atención de muchos, pues hacía que el panetón pareciera más un regalo que un simple producto navideño. Mientras lo mostraba, la joven mencionó que el panetón llevaba una cubierta de glaseado, sobre la cual se podían ver pecanas y almendras, elementos que le daban un toque único y sofisticado.

Aunque en un principio la cobertura le pareció excesiva, lo cual le generó cierta desconfianza, la joven decidió darle una oportunidad al panetón y probarlo. Al primer bocado, comentó que el sabor era bastante bueno, destacando su textura esponjosa y la calidad de los ingredientes. A diferencia de otros panetones, este no contenía las típicas pasas, sino unas de sabor particular que le daban un toque agridulce. Sin embargo, también señaló que el exceso de glaseado podría ser un punto en contra y mencionó que probablemente no lo compraría nuevamente, a pesar de su sabor. “Es esponjoso. No son pasas normales, tiene un sabor bueno. Es un panetón agridulce, pero tiene mucho glaseado”, comentó.

Usuarios compartieron varias reacciones

El costo del panetón fue de 240 soles, una cantidad que sin duda causó sorpresa entre los usuarios de redes sociales. Muchos de ellos se mostraron divididos respecto al gasto que hizo la joven y expresaron sus opiniones en los comentarios del video.

Algunos aseguraron que, en Italia, ese tipo de panetones son más económicos y no valdría la pena pagar tanto por ellos, más aún considerando que el panetón ya es de por sí un postre dulce como para agregarle más azúcar con el glaseado. "Me parece una exageración su precio", indicaron algunos cibernautas.

En los comentarios también hubo quienes defendieron la libertad de gastar en lo que cada uno desee. “Cada uno puede gastar su dinero como le dé la gana”, indicó un usuario. Otros, por el contrario, bromearon sobre el precio, preguntándose si el panetón contenía “oro comestible” o “pasas de otro planeta”.