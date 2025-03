Los Chankas vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Liga 1 2025?

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Alianza Universidad EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El cotejo se disputará este domingo 30 de marzo en el Andahuaylas desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partios de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juega Los Chankas vs Alianza Universidad?

El partido entre Los Chankas vs Alianza Universidad se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Los Chankas.

¿Dónde ver Los Chankas vs Alianza Universidad?

En Perú, la transmisión del duelo entre Los Chankas vs Alianza Universidad estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Los Chankas vs Alianza Universidad: alineaciones posibles

Los Chankas: Franco Saravia, Santiago Torres, Héctor González, Ángelo Pizzorno, Ayrthón Quintana, Franco Torres, Jordania Guivin, Jorge Palomino, Adrián Quiróz, José Manzaneda y Pablo Bueno.

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza, Gerson Iraola, Octavio Gut, Christian Ramos, Brayan Guevara, Anthony Aoki, Félix Espinoza, Edhu Oliva, Ray Gómez, Rick Campodónico y Yorleys Mena.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el compromiso entre Los Chankas vs Alianza Universidad por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.