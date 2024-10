Perrito duerme plácidamente en bus de Lima y usuarios bromean: “Se va a pasar de paradero”

En el bullicioso sistema de transporte público de Lima, no es raro encontrarse con escenas únicas que capturan la atención de los usuarios y rápidamente se viralizan en redes sociales. Esta vez, la estrella inesperada es un perrito que duerme plácidamente dentro de una unidad de transporte, convirtiéndose en el protagonista de innumerables comentarios y compartidos.

Las cámaras de los pasajeros no perdieron la oportunidad de grabar este tierno momento, demostrando una vez más cómo pequeñas anécdotas pueden convertirse en fenómenos virales en la era digital.

Curioso momento se viralizó en redes. Foto: TikTok

Can enternece al dormir en bus de transporte

El video en TikTok muestra al can descansando profundamente en piso del bus, mientras los demás pasajeros tratan de llegar a sus asientos. A pesar del constante ir y venir de la gente, el perrito permanece inmóvil, ajeno al ajetreo del transporte público.

Su tranquilidad es tal que, a pesar de los intentos discretos de algunos usuarios por acomodarse, el animal no muestra señales de despertar, generando asombro y simpatía entre quienes observan la grabación.

"Solo pasa en Perú", comentó el creador del clip viral, destacando la particularidad de esta escena en el contexto limeño. La calma del perrito en medio del caos habitual del transporte público resalta una vez más las curiosidades que emergen de la vida cotidiana en el país.

"Duerme para no pagar pasaje"

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar, llenando los comentarios con humor y creatividad. Algunos se preguntaron: "¿Por qué no lo levantaron? Se va a pasar de paradero", mientras otros especulaban que "Duerme para no pagar pasaje". Hubo quienes señalaron: "El que tiene dinero viaja como quiere" y "Es el dueño del carro", agregando un toque de ingenio a la conversación. Asimismo, usuarios empatizaron con el perrito diciendo: "Lo entiendo, yo también me quedo dormida" y "Es el nuevo vigilante", mostrando una conexión humorística con la situación.

Finalmente, las opiniones de los internautas reflejan el carácter único y divertido de este incidente. Frases como "En Perú nunca te aburres" encapsulan el espíritu resiliente y jovial de los limeños frente a las peculiaridades diarias.