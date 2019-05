YouTube viral: 'El Rubius' conoce a 'Ricardo Milos' en stream y descubre su talento oculto [VIDEO]

A través de YouTube se ha vuelto viral un video donde muestra al popular youtuber y streamer español ‘El Rubius’, conociendo al popular bailarín brasileño ‘Ricardo Milos’, el cual sorpresivamente también se encontraba transmitiendo en vivo en Twitch. Miles de fanáticos de ambos personajes han dicho que el encuentro entre ambos es un ‘épico crossover’.

En el video que se ha vuelto viral en YouTube, se puede ver una grabación de ‘El Rubius’ stremeando en Twitch, cuando de pronto uno de sus suscriptores le informa que 'Ricardo Milos' se encuentra transmitiendo en la misma plataforma. Instántaneamente el youtuber español va a buscar el usuario del brasileño y empieza a ver su stream.

Cuando ingresa, se da cuenta que el talento secreto de ‘Ricardo Milos’ es jugar League of Legends, unos de los videjuegos online más populares del momento. Sin embargo también nota que pese al gran parecido del sujeto con Ricardo, no se trata del verdadero, pero no le importa y sigue con el show para satisfacer a sus seguidores.

En los siguientes minutos del video que se volvió viral en YouTube, ‘El Rubius’ le pide a sus fanáticos que escriban en la transmisión del brasileño que vaya al canal de Twitch del youtuber español. Tras leer los comentarios, ‘Ricardo Milos’ va al stream de ‘El Rubius’ y lo saluda. Instantáneamente el hispano hablante le dice que lo admira por sus pasos de baile y procede a imitarlo con la popular canción ‘Dota’, característico en los videos del bailarín brasileño.

En los minutos siguiente, ‘El Rubius’ baila frente a la cámara, ante la vista de todos sus seguidores y del doble de Ricardo Milos. Tras finalizar el show decide agradecerle al brasileño por todas las risas y alegría que ha brindado a miles de personas en Internet por su singulares movimientos, pese a que no se trate del verdadero Ricardo.

En los comentarios del video de YouTube se puede apreciar que gran cantidad de usuarios revelan que no se trata del verdadero Ricardo Milos, sino de otro brasileño con un gran parecido físico que se hace pasar por el bailarín. El sujeto se llama Nilton Felix y comparte fotos y videos suyos ejercitándose en diversas redes sociales.