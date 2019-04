¿Qué significa Ontas, el nuevo viral que es tendencia en internet?

Durante los últimos días, una curiosa expresión se ha vuelto viral en redes sociales y servicios de mensajería. Lo que era una frase a modo de pregunta con el fin de conocer la ubicación de alguien, cambió en todo sentido.

Se trata de la palabra Ontas, una contracción coloquial de ¿dónde estás?, que se ha convertido en un fenómeno en internet y tiene un significado de doble sentido.

La frase ha sido utilizada en México, donde los usuarios de redes sociales bromean y confunden a los famosos que no dominan el idioma español, preguntándoles ¿ontas?

¿Quieres saber más sobre este nuevo viral? En esta nota te explicamos qué hay detrás del 'ontas' y quiénes han caído en esta broma que ha dado la vuelta al mundo.

¿Qué significa Ontas y cuál es la relación con las actividades sexuales?

La palabra Ontas va más allá que una pregunta en referencia a la ubicación de alguien. Según los usuarios de redes sociales, la expresión se trata de una propuesta indecente, es decir, una invitación para tener relaciones sexuales de forma casual.

La respuesta depende de la persona que recibe el mensaje con el 'Ontas'. En caso de aceptar, se puede responder "Estoy aquí, te pago el Uber" o "págame el Uber"; esto con la finalidad de que las personas que se envían los mensajes puedan encontrarse.

Así, la pregunta que en un principio se formulaba de forma inocente, ahora se emplea en doble sentido.

El origen de Ontas, el viral del momento

La frase 'Ontas' se hizo popular cuando Alex Ruiz, un usuario de Twitter e Instagram le escribió un mensaje a la actriz Lilly Collins. La modelo británica-estadounidense contestó confundida: "What does 'ontas' mean?" (¿Qué significa Ontas?)

Inmediatamente, el cibernauta compartió la respuesta de Collins en redes sociales, convirtiendo la pregunta en viral. Aunque la publicación ya no se encuentra disponible en Twitter, el Ontas se expandió rápidamente, no solo con famosos, sino entre amigos y parejas como una invitación a tener sexo casual..

Ontas en un principio fue utilizada por fans mexicanos para contactar a los famosos, que al no conocer expresiones casuales en español, han sido víctimas de bromas producto de la confusión; sin embargo, lo que parecía un reto local se convirtió en tendencia.

Famosos que le han preguntado ¿Ontas?

Ontas se convirtió en un reto viral que busca proponer encuentros íntimos a los famosos. La primera persona en caer en la broma fue la actriz y modelo Lilliy Collins; sin embargo, nadie contempló que la situación se saldría de control y mucha celebridades recibirían la invitación.

Selena Gómez

La intérprete de 'Taki Taki' también recibió un mensaje donde se lee un Ontas. En este caso, la cantante preguntó por el significado de la frase, lo que devino en un diálogo breve, pero divertido.

Bárbara Palvin

Sabiendo el significado de la pregunta, la modelo tuiteó un Ontas a su novio Dylan Sprouse, uno de los gemelos de la serie The Suite Life of Zack and Cody.

Drake Bell

Lo mismo sucedió con Drake Bell, quien se ofreció a "pagar el Uber" a la usuaria que le preguntó Ontas.

Alejandro Sanz

Rosalia

Patty Cantú

Nick Jonas

Los mejores memes del viral ‘Ontas’