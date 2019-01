Facebook: gato defiende a su amigo perro del feroz ataque de otro minino [VIDEO]

¿Quién dice que un gato no puede ser amigo de un perro? En más de una ocasión, las personas han creído que ambos animales son los "enemigos acérrimos" y que no pueden estar juntos, sin embargo, el siguiente viral de Facebook te demostrará lo contrario.

Un joven había sacado a pasear a sus mascotas, dos gatos y un perro, los cuales estaban jugando en el parque. Luego de ellos, los felinos intentaron descansar, sin imaginar que el can aún no estaba cansado, por lo realizó una curiosa acción, sin embargo, tuvo una respuesta no muy agradable.

El perro se acercó a uno de los gatos con toda la intención de querer jugar, es así que decidió olerlo para llamar su atención,sin imaginar que el felino reaccionaría de manera violenta, pues le propinó un golpe y le puso las garras encima. En ese momento, el otro minino vio lo que estaba pasando y actuó de inmediato.

Al ver que estaban atacando a su mejor amigo, el gato se fue en contra del otro felino para buscarle la 'bronca' y defender al can. Los animales se enfrascaron en una dura pelea y cayeron al suelo, mientras seguían arañándose. El dueño logró captar esto, sin embargo, no se pudo ver el final debido a que cortó el video para atender a sus mascotas.

Los cibernautas de Facebook quedaron maravillados con el accionar del gato, quien sacó las garras, literal, para defender a su amigo perruno. Las imágenes son tiernas y agresivas al mismo tiempo, sin embargo, un divertido video que te hará reír y pasar un buen momento.