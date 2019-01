Facebook: 'Adiós Chimuelo' inspiró a una actriz a realizarle un conmovedor homenaje [VIDEO]

Emocionante. Una conocida actriz mexicana realizó un video que se hizo viral en Facebook, sobre la triste partida de nuestro querido 'Chimuelo', la cotorra más querida estos últimos día, que dejó triste a un niño chileno. El clip ha conmovido a miles de usuarios que también, 'sufren'' con el deceso de esta grandiosa ave.

La historia tragicómica del niño que quiso enterrar a su cotorra ha hecho reír a miles de personas; sin embargo, ha servido de inspiración para muchos otros. Tal es el caso de la actriz y cantante mexicana Valeria Cox, quien compuso una linda canción para la pequeña ave que nos dejó hace pocos días.

"Vuela alto Chimuelo" es el título de la sobrecogedora canción que le compuso Cox, en el que pide para que la cotorra pueda ir al ataúd para que descanse en paz. La joven artista toca el piano y hace uso de su impresionante voz para remover el corazón de miles de usuarios y hacer un gran homenaje a la ave.

"Más que mascota fuiste un hermano", es una de las partes que la actriz entona con gran sentimiento en el video, que primero fue publicado en Twitter, pero se volvió viral cuando se compartió en Facebook. "Me conmueve la historia de Chimuelo, me río y me siento mal", dijo uno de los internautas.

Algunos usuarios pidieron a la actriz que hiciera la parte del perro, mientras tanto, otro señaló que lo mejor del clip fue la luz del final, "creo que era el espíritu de 'Chimuelo' elevándose".

Como se recuerda, la historia de esta ave que se volvió viral fue debido a que su dueño, un niño chileno, dio un conmovedor discurso para enterrar a su mascota; sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, su perro lo intentó comer. El tragicómico clip también fue subido a Facebook, donde miles de usuarios se divirtieron al verlo.

MIRA EL VIDEO AQUÍ