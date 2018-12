YouTube: Video creado por la plataforma está por convertirse en el más odiado de la historia

Le salió el tiro por la culata. YouTube realizó un video que pensó entretendría a sus usuarios sin embargo las reacciones que esperaba fueron todo lo contrario y está a pocos 'no me gusta' de convertirse en el video más odiado de la historia.

El video titulado 'YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind' subido el pasado 6 de noviembre está por convertirse en el peor video del mundo. Ya tiene más de 8 millones de 'no me gusta' y solo es superado por el video de 'Baby' del cantante Justin Bieber que cuenta con casi 9,7 millones.

Sin embargo, el video del artista fue subido hace más de 8 años, exactamente en abril del 2010, y este video lo hizo solo hace pocos días. Pero, ¿de qué trata este video que está siendo odiado por los usuarios?

Pues el clip es la recopilación de los videos más importantes del presente año y es criticado por no incluir a grandes estrellas de YouTube, como PewDiePie o logan Paul, ambos son de los youtubers que más influencia y suscriptores poseen a nivel mundial.

Justamente PewDiePie criticó la publicación mediante un video que subió a su canal. Señaló que YouTube agregó personajes que no son de su plataforma y que sobresaturó el clip con el juego de Fortnite. El youtuber además dijo estar alegre por no aparecer en el, ya que simplemente 'era vergonzoso'.

La plataforma en cambio decidió incluir en el clip al actor Will Smith, que no tiene un canal en la plataforma y a comediantes como John Oliver y estrellas como Ninja, un gamer conocido por sus transmisiones jugando Fortnite.

Los videos de YouTube Rewind son subidos en diciembre de cada año desde el 2010 y consiste en la recopilación de videos y momentos más vistos durante el año.