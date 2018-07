YouTube: plataforma denuncia a ‘youtuber’ por usar su propia canción

Gran polémica en YouTube, debido a que Paul Davids, un youtuber holandés, que en la actualidad tienen una cifra de más de 637 mil suscriptores en su canal, ha sido denunciado por la misma plataforma de videos de Google, debido a que ha infringido los derechos de autor al haber pirateado su propia canción.

Este caso causa polémica entre los usuarios de la red, por lo extraño que parece, pero que se vuelve más claro, cuando se supo que la plataforma de vídeos consideraba original la canción que otro usuario le había plagiado a él.

Cabe mencionar que, en su canal de YouTube, Davids acostumbra a hacer vídeos tocando acordes de guitarra o realizando covers de canciones famosas, aunque también compone sus propios temas.

Uno de esos temas, fue grabado y producido por él mismo en el año 2016, tal y como cuenta en un vídeo que subió a la plataforma, fue plagiado por otra persona. "Alguien tomó mi pista, añadió letras y acordes de guitarra para hacer su propia melodía y la subió a YouTube. ¡Pero fui yo quien recibió el aviso de infracción de derechos de autor!", indica.

Debido a este problema, es que todo el dinero que hasta ese momento ganaba por ese vídeo se le daría al usuario que había pirateado su contenido. En YouTube, para llegar a monetizar un vídeo hay que tener al menos mil suscriptores y más de cuatro mil horas de contenido visto en los últimos 12 meses.

Este fallo tiene como origen en el sistema automatizado de YouTube para rastrear contenido original. Por algún motivo, el sistema de Content ID de YouTube entendió que la canción original era la adaptada por el otro usuario y no la publicada por Davids previamente en el canal.

"Es un buen sistema, pero tiene sus fallos. Por ejemplo, a veces el contenido puede ser desmonetizado o eliminado por error. El creador del contenido tiene que pasar por un proceso de apelación si cree que fue denunciado injustamente. Es un asunto complicado", dijo el youtuber.

Paul Davids decidió solucionar el tema, contactando al plagiador. "Busqué al tipo en Facebook. Le escribí un mensaje. Le pregunté: '¿Eres consciente de que has usado una de mis canciones para publicarla como si fuera tuya? Unas horas más tarde, recibí una respuesta: '¡Hola! No lo sé. Me descargué un par de toques de guitarra de algún lado en YouTube. ¿Me dejarías seguir usándolos?", contó.

"Le contesté diciendo: 'No puedes copiar sin más una pista de YouTube y decir que es tuya. ¿Sabes que recibí un aviso de copyright de YouTube sobre ese tema en el que me decían que estaba infringiendo los derechos de tu canción?", detalló.

Finalmente, este youtuber decidió dejar que su plagiador siguiese utilizando su canción, una vez solventado el error. "No es que vaya a hacer una fortuna con ella. Está bien. Probablemente ocurre todo el tiempo", aseguró.