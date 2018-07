Super Dragon Ball Heroes: mira los divertidos memes del primer capítulo [VIDEO]

¡Vas a reír de todas formas!. El primer capítulo de Dragon Ball Heroes, el spin-off de Dragon Ball Super, es víctima de crueles memes que circulan en las redes sociales y aquí te dejamos los mejores.

Super Dragon Ball Heroes acaba de estrenar su primer capítulo y los fans han quedado encantados con este spin-off de Dragon Ball Super que busca llenar el vacío, al menos de forma temporal, del anime original de Akira Toriyama que regresará en diciembre, a través de una película que se estrenará en los cines japoneses.

Si no viste el episodio y no sabes qué es Super Dragon Ball Heroes, debes saber que es un nuevo anime está inspirado en un videojuego que tiene el mismo nombre y que nos presentará nuevos personajes que no guardan relación con el canon de Dragon Ball Super.

En el primer capítulo de Dragon Ball Heroes vemos como 'Trunks' es encarcelado por la 'Patrulla del Tiempo' por sus constantes viajes y alteraciones de la línea temporal, lo que provoca que Gokú y Vegeta, que tienen atuendos con el logo de la Corporación Cápsula, vayan a rescatarlo.

En ese momento, Gokú se topa con otro Gokú, el cual luce un atuendo distinto. Ambos saiyajin, como no podía ocurrir de otra manera, se transforman y comienzan a pelear. No entraremos en más detalles, en caso no hayas visto el episodio de Dragon Ball Heroes.

Pese a que Super Dragon Ball Heroes generó mucho 'hype' en los fans de Dragon Ball Super, lo cierto es que el anime no se salvó de los despiadados memes. Aquí te dejamos un video que tiene una recopilación de los más divertidos.