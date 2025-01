WhatsApp agrega una icónica función de MSN Messenger: tus chats cambiarán para siempre

Hace algunos años, antes de que exista WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, la plataforma de mensajería más usada del mundo era MSN Messenger, conocida también como Windows Live Messenger. Desarrollada por Microsoft, esta aplicación tuvo su 'epoca dorada' entre 2005 y 2009, cuando llegó a superar los 330 millones de usuarios mensuales.

Lastimosamente, con la llegada de las redes sociales, sobre todo Facebook, la popularidad de este programa comenzó a disminuir, tanto que fue cerrado definitivamente en 2014. Aunque han pasado varios años desde su partida, miles de personas lo recuerdan con mucho cariño, ya que fue la primera herramienta que usaron para chatear con sus amigos.

Si bien la primera versión de MSN Messenger solo permitía enviar mensajes de texto y emojis, la plataforma fue mejorando e incluyendo más características. Con los años, Microsoft permitió la transferencia de imágenes, videos y audios, también agregó funciones icónicas como las videollamadas, los guiños (animaciones) y los clásicos zumbidos.

¿Qué función de MSN Messenger incorporará WhatsApp?

Si llegaste a utilizar MSN Messenger durante su 'época dorada', seguro recuerdas que su pantalla principal mostraba todos los contactos que habías agregado. Por lo general, este listado de amigos se dividía entre Conectados (ícono verde) y No conectados (ícono rojo). Los primeros se situaban en la parte superior para que podamos verlos con facilidad.

En caso tuvieras pocos contactos, no tenías problemas buscando un contacto en específico. No obstante, en esa época, era bastante común agregar personas no tan cercanas o que conocías del extranjero, gracias a sitios como Latinchat. Esto provocaba que la lista de amigos de MSN Messenger fuera sumamente extensa, lo que hacía difícil encontrar a alguien.

Para solucionar este problema, Microsoft incorporó una función que quizás pocos recuerden: dividir los contactos en grupos. De esta manera, tus amigos del colegio estarían separados de tus familiares, gente que conociste en internet, etc. Para sorpresa de miles, WhatsApp acaba de añadir una función similar que ha bautizado como 'Listas personalizadas'.

Así lucían los grupos en MSN Messenger. Foto: Yahoo

¿Qué son las 'Listas personalizadas' en WhatsApp?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp han confirmado que esta nueva función se encuentra disponible en su versión para iOS y Android. Gracias a ella, los usuarios podrán organizar mejor sus contactos, ya que podrán separarlos en categorías, como amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras que se te ocurran.

"Con las listas, ahora puedes filtrar tus chats con las categorías personalizadas que quieras. Ya sea para la familia, el trabajo o tu barrio, las listas te ayudan a centrarte en las conversaciones más importantes cuando lo necesitas. Similar a tus favoritos, puedes añadir tanto grupos como chats individuales a una lista, y las listas que crees aparecerán en la barra de filtros", señala Meta en su publicación.

¿Cómo crear una 'lista personalizada' en WhatsApp?

Entra a Play Store o App Store y descarga la última versión de WhatsApp

Pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Se desplegarán varias opciones. Tendrás que escoger Ajustes

Ingresa a la Listas

Pulsa el botón 'Nueva lista' para crear un listado. Tendrás que colocarle un nombre. Por ejemplo, Familia

Deberás también seleccionar a aquellos contactos que formarán parte de la lista

Puedes crear tantas listas como quieras

Eso sería todo. Una vez que termines de crear todas las listas, estas aparecerán como pestañas en la parte superior de la aplicación, encima de tus conversaciones. Ingresa a una de ellas y solo verás los contactos que añadiste como integrantes. Vale resaltar que puedes editar las listas, es decir, cambiarle de nombre o de participantes, incluso podrás cambiar su prioridad y ponerla primero.