¿El fin de Magis TV? Si tienes un Smart TV de esta marca podrás acceder a 127 canales gratis

Así luce la interfaz de Samsung TV Plus. Foto: Samsung

Las personas que tienen un Smart TV suelen suscribirse a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, entre otras plataformas de películas y series en streaming. Aunque pagar por uno de estos servicios no resulta muy costoso, registrarse en varios puede impactar de forma negativa en tu economía. Por ese motivo, muchos busca alternativas gratuitas que puedan instalar en sus televisores.

En la actualidad, hay varias opciones gratuitas (Pluto TV, por ejemplo) que son 100% legales; sin embargo, el hecho de que tengan anuncios puede resultar muy molesto. Tanto que algunos usuarios prefieren instalar plataformas de streaming piratas como Magis TV o Tele Latino, las cuáles son un riesgo, ya que podrían venir infectadas con un malware muy peligroso.

Según detalla Xataka Smart Home, un portal especializado en tecnología, existe un fabricante de televisores inteligentes que permite que sus usuarios puedan acceder a cientos de canales gratuitos, sin tener que instalar ninguna aplicación extraña. Estamos hablando de Samsung, la marca surcoreana que tiene su propia plataforma de entretenimiento llamada Samsung TV Plus.

¿Qué es Samsung TV Plus?

De acuerdo a la publicación, Samsung TV Plus es una plataforma con miles de películas y series disponibles en vivo y on-demand, que está encuentra disponible en 24 países, como Estados Unidos, Corea, Estados Unidos, España, Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Austria, Suiza, India, Brasil y México. Por el momento, Perú no se encuentra en la lista.

Para acceder a Samsung TV Plus no necesitas instalar ninguna aplicación en tu televisor inteligente, ya que es una función que viene desde fábrica en los Smart TV modernos. No obstante, también puede disfrutarse en otros dispositivos de la compañía. Si tienes un teléfono o tablet que funcionen con Android 8.0 (como mínimo) podrán descargar la app desde Play Store o Galaxy Store.

En su página web oficial, la compañía surcoreana indica que Samsung TV Plus posee contenido que busca ser del agrado de todo el público. Por ese motivo, cuando entremos a su plataforma, veremos varias secciones como entretenimiento, series, noticias, crimen, deportes, niños, cine, música, viajes y cocina, documentales, comedia, telenovelas, entre otras.

¿Qué canales tiene Samsung TV Plus?

Si eres dueño de un Smart TV desarrollado por Samsung y te encuentras en uno de los países donde Samsung TV Plus está disponible, es importante que sepas que, entrando a la aplicación, tendrás acceso a una amplia variedad de canales. A continuación, te compartimos una lista de los principales:

Entretenimiento

Estoy en Vida - Rakuten VIKI

La 1

Canal Sur Andalucía

Sony One Shark Tank

MTV Cribs

MTV Originals

Yu-Gi-Oh!

Beyblade

¡Hola! Play

Ideas en 5 Minutos

Fashion TV

Vivir con Perros

Vivir con Gatos

Azteca Internacional

Encantador de Perros

Teen Vee

Mi Chimenea

Serie

Cuéntame cómo pasó

Acacias 38

Baywatch - Los Vigilantes de la Playa

Las Reglas del Juego

FreeTV Estelar

Corazón

Doctor Who

BBC Drama

Vive Kanal D Drama

Sony One Series Thriller

Sony One Éxitos

Sony One The Blacklist

Sony One Series Comedia

Noticia

Euronews español

24h

Negocios TV

El País

El Confidencial

CNN FAST

CNBC

NBC News NOW

CNN en Español

DW

Bloomberg TV+

Bloomberg Originals

FRANCE 24 FAST

Crimen

El Comisario

Los Asesinatos de Midsomer

Forensic Files

Crimen e Historia

DATELINE 24/7

Crimen - Rakuten TV

Deporte

FIFA+

Tennis Channel

MyPadel TV

Teledeporte

La Liga Inside

DFB Play TV

Top Gear en Español

World Poker Tour

Televisión Consciente

Niños

Clan

Caillou

Pocoyó

duckTV

SuperToons TV

Mr. Bean Animated

Mini Me

Video Game Heroes

Rabbids: La Invasión

Rugrats

Bob Esponja

Pluto TV Animakids

Rantaro, El Ninja Boy

Pluto TV Kids

iCarly

100% Navidad - Rakuten TV

Cine

Runtime Familia

Trailers C&H

MyTime Movie Network

Cines Verdi TV

Pluto TV Cine Estelar

Runtime

PelisTop - Rakuten TV

Runtime Romance

Películas Románticas - Rakuten TV

Cine Feel Good - Verdi TV

Comedia

Comedia Runtime

Sony One Hits

Gringo - Películas Gratis

BIGTIME TV

Películas Gratis

FreeTV Clásico

Planeta de Cine

Cine Español - Rakuten TV

Horror Vision

Cine Friki

Runtime Acción

Sony One Hits Acción

Películas de Drama - Rakuten TV

Acción - Rakuten TV

Música

Vevo Navidad

Vevo Latino

Vevo 70s & 80s

Vevo Pop

Trace Latina

Trace Urban

Staccs Music TV Greatest Hits

Staccs Music TV 80s Hits

SOL Música

Cool Summer Channel

K-POP by CJ ENM

Deluxe Lounge HD

Viaje y Cocina

Pluto TV Cocina

GoUSA TV

Documentales

Historia y Vida

Royalworld - Nobleza y Realeza

BBC Earth

NatureTime

WildEarth

WaterBear

Telenovela