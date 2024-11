¿Tardas mucho escribiendo mensajes de WhatsApp? Con este truco podrás hacerlo en segundos

Escribir mensajes en WhatsApp es bastante sencillo, simplemente activas el teclado de tu teléfono inteligente (Android o iPhone) y comienzas a pulsar las teclas. No obstante, este procedimiento suele ser algo difícil de realizar para ciertas personas, sobre todo adultos mayores que no están acostumbradas al uso de estas nuevas tecnologías. ¿Conoces a alguien así?

Si la respuesta es afirmativa, te encantará saber que existe un truco perfecto para estas personas, ya que les permitirá escribir mensajes de WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería en cuestión de segundos. No solo sirve para enviar textos breves, también es posible aplicarlo cuando quieran mandar mensajes más largos. ¿Quieres saber cómo?

¿Cómo escribir mensaje de WhatsApp con la voz?

Quizás no lo sepas, pero los usuarios de WhatsApp pueden escribir mensajes con el micrófono de su smartphone. No estamos hablando de mandar audios (notas de voz), si no de una opción (poco conocida) que puede convertir tus palabras en un mensaje de texto que aparecerá casi al instante, agilizando el proceso de escritura y permitiéndote enviar mensajes más rápido.

Para poder aplicar este truco, los usuarios de WhatsApp deben instalar Gboard en su teléfono inteligente. Esta aplicación, desarrollada por Google, es un teclado que suele venir preinstalado en los teléfono Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, entre otras marcas que usan Android como sistema operativo. En caso no lo tengas, puedes descargarlo desde Play Store.

Si utilizas WhatsApp en un iPhone 16, iPhone 15 u otro teléfono creado por Apple, también puedes utilizar Gboard, ya que la aplicación está disponible en App Store, la tienda oficial de estos celulares. Una vez instalado, tendrás que brindarle los permisos correspondientes y elegirlo como teclado principal para que siempre aparezca cuando debas escribir por WhatsApp.

Luego de instalar Gboard en tu celular, solo deberás seguir estas indicaciones para que tus palabras se conviertan en mensajes de texto de forma automática.

Ingresa a WhatsApp Entra a cualquier conversación, sea personal o grupal Oprime el recuadro de escritura para que aparezca el teclado Verás el micrófono de Gboard, debajo del micrófono de WhatsApp que usas para enviar notas de voz Presiona el micrófono de Gboard y dicta el mensaje que deseas volver texto Gboard analizará tus palabras y las escribirá en la aplicación. Este proceso durará unos segundos Finalmente, procede a mandar el mensaje por WhatsApp

¿Hay otra forma método?

Aunque no lo creas, Siri y Google Assistant, los asistentes virtuales de Apple y Android, respectivamente, también permiten que los usuarios escriban mensajes de WhatsApp (u cualquier otra aplicación) sin tener que tocar el teclado del teléfono. Debido a que estas aplicaciones están desde fábrica, no hace falta que las instales, solo sigue estas indicaciones: