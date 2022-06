Smartphone: estas son las funciones que albergará iOS y que no están en ningún Android

Hace algunos días, Apple realizó su conferencia anual WWDC22, en la cual presentó una serie de mejoras en su sistema operativo junto con algunos dispositivos renovados. Grande fue la sorpresa cuando anunció que en su sistema operativo habría cambios que dispositivos de Android no han tenido nunca (algo a lo que no estamos acostumbrados). A pesar de que estos sistemas operativos aún no están disponibles, los usuarios ya tienen altas expectativas. ¿Te animas a saber de qué se trata?

Al momento no sabemos cuándo saldrán al público en general estos nuevos cambios; sin embargo, se presume que la compañía estadounidense podría soltarlos en septiembre, junto a el lanzamiento del nuevo iPhone 14.

Fotos directas a los álbumes compartidos

Los álbumes compartidos no son ninguna novedad, ni en IOS ni en Android. Lo que sí es muy interesante es la nueva función de IOS 16 para la cámara. Ahora, los internautas podrán seleccionar si quieren que las fotografías se compartan en un álbum compartido (con familia o amigos) automáticamente después de realizarlas.

Edición de mensajes enviados

Apple ha actualizado iMessage para que los mensajes que se envían puedan ser editados. La aplicación de mensajería instantánea que más se utiliza en Android es WhatsApp, por lo que no estaría nada mal que copiase esta función. Lo bueno es que ya hay rumores de que WhatsApp está trabajando en esta función.

Utilizar la cámara del móvil como Webcam

La pandemia y el teletrabajo han hecho que iOS 16 permita una integración sencilla entre los iPhone y los Mac para mejorar la calidad de las videollamadas. Ahora es posible utilizar la cámara trasera del iPhone como una webcam en una videollamada. Todo de forma sencilla y sin complicaciones. Esto se podrá realizar con un accesorio del que se espera que esté a la venta.

Widgets en la pantalla de bloqueo

Ahora, iOS permite integrar widgets en la pantalla de bloqueo para consultarlos e interactuar con ellos. Es algo muy interesante que —esperemos— Android podría retomar. Sí, el sistema operativo de Google ya incluyó widgets en la pantalla de bloqueo durante un tiempo, algo que dejó de permitir sin previo aviso.