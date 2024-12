¿Cómo ver mensajes eliminados de Whatsapp? Con este truco lo recuperarás de forma rápida y segura

No hay forma de restaurar un mensaje eliminado de WhatsApp directamente desde la aplicación. Foto: difusión

¿Alguna vez has intentado acceder a un mensaje en WhatsApp que ya no está disponible? Tal vez lo eliminaste tú mismo, o el contacto que te lo envió decidió borrarlo. También es posible que un chat completo se haya eliminado accidentalmente. En el peor de los casos, podrías haber tenido que formatear tu dispositivo debido a un inconveniente, lo que resultó en la pérdida de todos tus datos, incluidos mensajes significativos.

Afortunadamente, hay varias estrategias sencillas y rápidas que pueden asistirte en la recuperación de tus conversaciones. A continuación, te lo explicamos en detalle:

¿Cómo puedo ver los mensajes eliminados de Whatsapp?

A través de una copia de seguridad

Crea una copia de seguridad :

: Abre WhatsApp y accede a Ajustes o Configuración.

y accede a Ajustes o Configuración. Ve a la sección de Chats y selecciona la opción de copia de seguridad.

Configura la copia para que se guarde únicamente en tu dispositivo, desactivando la opción de Google Drive o Apple iCloud.

Esperar eliminación de mensajes :

: Si crees que ciertos mensajes serán eliminados por otra persona, mantén la copia de seguridad actual hasta que esto suceda.

Desinstalación y reinstalación de WhatsApp :

: Elimina WhatsApp de tu dispositivo.

Reinstala la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store.

Restauración de la copia de seguridad :

: Al abrir WhatsApp tras la reinstalación, selecciona la opción para restaurar la última copia de seguridad cuando se te solicite.

Espera a que el proceso finalice para verificar si los mensajes eliminados han sido recuperados.

A través del historial de notificaciones

Abre los Ajustes de tu teléfono.

de tu teléfono. Ve a la sección de Notificaciones; si no la encuentras, utiliza el buscador en la parte superior.

Localiza la opción de Historial de notificaciones y selecciónala. Esta opción puede estar en la lista principal o en Ajustes avanzados, donde podrás visualizar las últimas notificaciones.

Busca el mensaje eliminado en la lista de notificaciones por aplicación. Si el mensaje fue borrado hace tiempo, un consejo útil es revisar la hora del mensaje en WhatsApp para facilitar su identificación.

¿Qué aplicaciones ayudan a recuperar los mensajes eliminados de Whatsapp?

Apps para recuperar mensajes de WhatsApp en Android

WAMR : Es una aplicación eficaz para recuperar tanto conversaciones de texto como archivos multimedia de WhatsApp. Su funcionamiento se basa en guardar automáticamente las notificaciones, lo que permite acceder a los mensajes eliminados.

: Es una aplicación eficaz para recuperar tanto conversaciones de texto como archivos multimedia de WhatsApp. Su funcionamiento se basa en guardar automáticamente las notificaciones, lo que permite acceder a los mensajes eliminados. WhatsRemoved+ : Similar a WAMR, esta app registra las notificaciones de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. Sin embargo, no es capaz de recuperar mensajes si la conversación está abierta y se visualiza el mensaje antes de su eliminación.

: Similar a WAMR, esta app registra las notificaciones de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. Sin embargo, no es capaz de recuperar mensajes si la conversación está abierta y se visualiza el mensaje antes de su eliminación. iSkysoft Android Data Recovery : Esta aplicación destaca por su capacidad para recuperar mensajes de WhatsApp que hayan sido eliminados accidentalmente. Es conocida por su efectividad y facilidad de uso.

: Esta aplicación destaca por su capacidad para recuperar mensajes de WhatsApp que hayan sido eliminados accidentalmente. Es conocida por su efectividad y facilidad de uso. UltData App : Especializada en la recuperación de contenido multimedia de WhatsApp, como fotos, videos y audios. Permite recuperar estos archivos directamente desde dispositivos Android sin necesidad de utilizar un ordenador o hacer root al dispositivo.

: Especializada en la recuperación de contenido multimedia de WhatsApp, como fotos, videos y audios. Permite recuperar estos archivos directamente desde dispositivos Android sin necesidad de utilizar un ordenador o hacer root al dispositivo. Recuva: Es una opción gratuita que facilita la recuperación de mensajes de WhatsApp y archivos multimedia (como audios, fotos y videos) de manera rápida y eficiente.

Apps para recuperar mensajes de WhatsApp en iPhone

D-Back iPhone WhatsApp Recovery : Este software, diseñado específicamente para usuarios de Mac, es compatible con una amplia variedad de dispositivos iOS, incluidos los modelos más recientes. Su función principal es la recuperación efectiva de mensajes de WhatsApp.

: Este software, diseñado específicamente para usuarios de Mac, es compatible con una amplia variedad de dispositivos iOS, incluidos los modelos más recientes. Su función principal es la recuperación efectiva de mensajes de WhatsApp. iMobie PhoneRescue : Esta herramienta permite recuperar datos importantes que se han perdido, incluyendo mensajes de WhatsApp. Ofrece una solución confiable para usuarios de iOS que necesitan restaurar información crítica.

: Esta herramienta permite recuperar datos importantes que se han perdido, incluyendo mensajes de WhatsApp. Ofrece una solución confiable para usuarios de iOS que necesitan restaurar información crítica. Tenorshare UltData : Esta aplicación está destinada a recuperar chats de WhatsApp y otros datos perdidos en dispositivos como iPhone, iPad o iPod. Se presenta como una opción robusta para quienes buscan una recuperación integral.

: Esta aplicación está destinada a recuperar chats de WhatsApp y otros datos perdidos en dispositivos como iPhone, iPad o iPod. Se presenta como una opción robusta para quienes buscan una recuperación integral. Aiseesoft Fonelab: Esta herramienta facilita la recuperación de mensajes eliminados de WhatsApp y permite la exportación eficiente de estos datos, convirtiéndola en una opción muy práctica para usuarios de iOS.

Cabe señalar que las aplicaciones diseñadas para la recuperación de mensajes tienen una limitación significativa: no son capaces de restaurar aquellos mensajes que fueron eliminados antes de que la aplicación fuera instalada. Esto implica que su eficacia se restringe a los mensajes que se encuentran en el dispositivo desde el momento de la instalación en adelante.

¿Dónde se guardan los mensajes borrados de WhatsApp?

WhatsApp no guarda los mensajes eliminados en sus servidores. Cuando un mensaje es borrado, se elimina tanto del dispositivo del remitente como del receptor, y no queda ningún registro en los servidores de la compañía. Esto significa que una vez eliminado, el mensaje ya no está disponible ni para los usuarios ni para WhatsApp.

¿Qué pasa con los chats eliminados en WhatsApp?

Cuando eliminas un chat en WhatsApp, esta acción es permanente y no hay forma de restaurarlo directamente desde la aplicación. La única manera de recuperar un chat que ha sido borrado es si, previamente, se había realizado una copia de seguridad.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que cualquier mensaje, archivo o conversación que haya tenido lugar después de la última copia de seguridad realizada se perderá de forma definitiva, y no será posible recuperarlo de ninguna manera. Por lo tanto, es recomendable realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información importante.