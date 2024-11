¿Por qué escribimos 'jajaja' o 'XD' en redes sociales como Whatsapp aunque no nos estemos riendo? Esto dice un estudio. Foto: composición LR / Freepik / LaVanguardia

Hoy en día, las redes sociales son un espacio de interacción constante, donde las palabras y los emojis reemplazan gran parte de la comunicación verbal. Sin embargo, más allá de los rostros sonrientes y los emojis, expresiones como ‘jajaja’ y ‘XD’ han quedado grabadas en nuestra forma de comunicarnos.

Aunque estas onomatopeyas pueden parecen responder a una necesidad emocional, su uso está cargado de connotaciones psicológicas y sociales. Al analizar su impacto, los expertos aseguran que estas expresiones son un reflejo de nuestra conexión con los demás, más que una muestra genuina de alegría.

¿Por qué usamos el ‘jajaja’ o ‘XD’ en redes sociales, según estudio?

La investigadora Agnese Sampietro de la Universidad Jaime I en España, realizó un estudio con varias personas y los resultados fueron sorprendentes. Solo un pequeño grupo que usó expresiones de risas o emojis de caritas sonriendo realmente está experimentando la emoción de la risa. La mayoría mantiene el mismo semblante al escribir.

Según la investigación, publicada en El País, expresiones en español como ‘jajaja’, ‘xD’; o ‘LOL’ (laughing out loud), ‘ROFL’ (rolling on the floor laughing) en inglés, emojis de caritas estallando de risa, entre otras variaciones, son utilizados como sustitutos a la sonrisa que se produce en conversaciones cara a cara. Este comportamiento se da de manera inconsciente y los usuarios lo hacen para mostrar que están prestando atención a la conversación en la red social en la que se están comunicando, evitando que su interlocutor sienta que está hablando solo.

“A veces escribimos ‘jajaja’ sin reírnos, quizás incluso por cortesía. Y, por eso, cuando algo nos ha hecho mucha gracia y queremos que nuestroe interlocutor sepa que nos estamos riendo, a menudo recurrimos a las mayúsculas o incluso incorporamos errores al teclear, muchas veces simulados”, indica Sampietro.

¿Qué significa el ‘XD’?

El símbolo ‘XD’ es una representación de una risa descontrolada. Este emoticono imita a una cara con los ojos cerrados y una gran sonrisa, lo que indica que la persona que lo usa está riendo intensamente o disfrutando de algo de manera exagerada. Se utiliza comúnmente en redes sociales como una forma de transmitir humor o diversión en un mensaje.

Aunque su uso es muy popular en plataformas como WhatsApp, la Real Academia Española (RAE) aún no lo ha reconocido oficialmente. Esto significa que se trata de un recurso de lenguaje informal, propio de la comunicación digital, y no una forma aceptada en el idioma formal o académico.

El uso de ‘XD’ comenzó a popularizarse a mediados de los años 2000, especialmente en foros de Internet y plataformas de mensajería instantánea. Con el auge de las redes sociales como Facebook y Twitter a finales de esa década, se extendió aún más. Fue en esta época cuando se consolidó como una forma común de expresar risa exagerada o diversión en la comunicación digital.

¿Cuál es la onomatopeya correcta para reírse en español, según la RAE?

Según la Real Academia Española (RAE), la onomatopeya adecuada para escribir el sonido de la risa es “ja, ja” o “ja, ja, ja”. La RAE especifica que la repetición de la sílaba "ja" con comas es el recurso correcto para reflejar la risa humana en la lengua escrita.