Motorola One Vision: este será su precio y disponibilidad en Latinoamérica

Motorola llevó a cabo un evento especial en México donde presentó oficialmente al Motorola One Vision, el smartphone con el que busca competir por ser uno de los mejores del mercado en relación a calidad y precio.

Este nuevo terminal, perteneciente al segmento de la gama media alta, se suma al portafolio de la serie One que Motorola estrenó el año pasado con el Motorola One y el One Power. Esta línea de móviles se caracteriza por incorporar Android One, la versión del sistema operativo de Google sin capa de personalización, que permite disfrutar de un software más puro.

El Motorola One Vision ha llamado la atención por el amplio tamaño de su pantalla con biseles muy reducidos: 6,3 pulgadas Full HD+ con formato ultrapanorámico de 21:9. La pequeña perforación superior destinada al apartado fotográfico le permite aprovechar al máximo el espacio.

Causó sorpresa que el terminal incorpore un procesador Exynos 9609 fabricado por Samsung y no los populares chips de Qualcomm. Motorola indicó a CNET en Español que las razones por las que eligieron ese procesador fueron las características que ofrecía para el One Vision y también fue una manera de mantener un precio accesible.

Por otro lado, Motorola promete que este smartphone recibirá tres años de actualizaciones de seguridad y durante dos años el equipo se actualizará con las próximas versiones que salgan de Android.

Precio y disponibilidad

El Motorola One Vision ya está disponible en Latinoamérica y el primer país en comercializarlo ha sido Brasil. A México llegará a partir del 20 de mayo y durante las próximas semanas también se pondrá a la venta en otros países de la región.

El teléfono se venderá en las operadoras telefónicas de cada país, en tiendas retail y en la página web oficial de Motorola. Puede elegirse en dos tonalidades: Moka y Azul Ultramar. Asimismo, podrá comprarse única y exclusivamente con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

En Europa ya se vende por un precio de 299 euros (cerca de 335 dólares). En Brasil, su precio por lanzamiento es de R$ 1.799,10 reales brasileños. En México tendrá un costo de $9,999 pesos en AT&T, Movistar y en la página de Motorola México, y posteriormente podrá encontrarse también en Telcel.