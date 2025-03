Hallan muerto a joven minero secuestrado en 2024: 'Los Pulpos' pedían S/3 millones por su rescate

Después de 6 meses de haber sido secuestrado, Yesi García López, joven minero de 30 años, fue hallado sin vida en un costal en medio de un descampado desértico del distrito Alto Trujillo, en la región La Libertad.

Él fue secuestrado por la banda criminal 'Los Pulpos', el 9 de setiembre de 2024. Esta organización criminal que viene azolando la región norte, exigió un pago de S/3 millones a su familia para devolver con vida a Yessi García, quien también laboraba como agricultor.

'Los Pulpos' habrían secuestrado a joven minero

Los restos del minero y agricultor, Yesi García López, fueron velados en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, para luego ser trasladado a su natal Sayapullo (Gran Chimú). Cristina Huaripata, pareja de la víctima, detalló a los medios locales que su pareja fue secuestrado por 'Los Pulpos', quienes exigieron una gran suma de dinero que no pudieron recopilar.

Pasó el tiempo, y Fiorella García, hermana de Yessi, cuenta que el 5 de marzo, le avisaron a ella y su familia que encontraron un cadáver dentro de un saco. "Fuimos a la morgue y confirmamos que era mi hermano, Ha sido torturado de la peor manera", testificó.

Velorio de Yesi García el 5 de marzo. Foto: difusión

Lo secuestraron en 2024

Yessi García se encontraba viajando en su camioneta por la zona de Santo Domingo cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes el 9 de setiembre de 2024. Los hampones, luego de raptar a la víctima, quemaron el vehículo, despojándolo de sus placas de identificación.

Este incendio alertó a los ciudadanos que se hallaban en los alrededor, por lo que rápidamente notificaron a las autoridades al respecto. No obstante, el secuestro no fue confirmado pasadas varias horas después. Ante ello, la familia de García denunció que anteriormente estaban siendo extorsionados y amenazados si no pagaban las exigencias de quienes se denominaban como 'Los Pulpos'.

Pese a las investigaciones de la División de Investigación Criminal de Trujillo (Divincri), Cristina Huaripata denunció que nunca percibió apoyo policial, indicando que los oficiales objetaban excusas que ralentizaron los procedimientos. "Nos han mandado videos diciendo que si no les damos dinero, le van a cortar los dedos", indicó.

