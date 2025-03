Por Marco Carrasco Villanueva

Nathali Flores Fernández es una químico farmacéutica peruana con una destacada trayectoria en biotecnología y biología molecular. Es doctora en Ingeniería Bioquímica por la University College London (UCL) de Reino Unido gracias a la Beca Generación del Bicentenario. Actualmente, realiza un postdoctorado en biología molecular en la Universidad de Oxford, donde trabaja en proyectos vinculados a la agricultura sostenible.

Además, es docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y colabora activamente en investigaciones en biología molecular en Perú. Su experiencia académica y profesional la ha llevado a participar en investigaciones con impacto global, destacándose en la aplicación de la biotecnología para la optimización de cultivos agrícolas.

Nathali, ¿qué te motivó a especializarte en química farmacéutica y enfocarte en la biotecnología y la bioingeniería?

— Crecí en un pequeño pueblo de La Libertad, en una zona rural sin acceso a electricidad ni recursos educativos. Desde niña, acompañaba a mi madre, quien trabajaba como técnica en enfermería en una posta de salud, y veía cómo los medicamentos eran muchas veces la única ayuda disponible para los pacientes. Me fascinaba el efecto inmediato de los fármacos en aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de las personas, lo que despertó mi interés por la farmacia y bioquímica.

Sin embargo, al elegir mi especialización, me di cuenta de que lo que más me apasionaba eran la bioquímica y la biotecnología. Me encantaba entender cómo las reacciones químicas explicaban procesos biológicos fundamentales. Inicialmente, exploré diferentes áreas dentro de mi carrera, incluso hice mi internado en el Hospital Rebagliati rotando por áreas como oncología pediátrica, infectología y salud mental. Sin embargo, fue una experiencia emocionalmente difícil para mí, y comprendí que mi vocación estaba en el laboratorio, investigando nuevas soluciones desde la biotecnología.

Nathali Flores, actualmente realiza un postdoctorado en Oxford, enfocada en biotecnología para mejorar la agricultura peruana. Foto: Nathali Flores para La República

Obtuviste tu doctorado en UCL con la "Beca Generación del Bicentenario". ¿Cómo fue tu experiencia académica en el Reino Unido y qué aprendizajes trajiste de vuelta al Perú?

— Estudiar en UCL fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Académicamente, tuve acceso a infraestructura de primer nivel, tecnologías avanzadas y un ambiente de investigación altamente colaborativo. Además, UCL es una universidad multicultural con estudiantes y docentes de todas partes del mundo, lo que me permitió ampliar mis perspectivas, aprender de distintas metodologías científicas y crear una red de contactos en ciencia.

Lograr la Beca Generación del Bicentenario fue un proceso retador. Postulé con dos años de preparación previa, asegurándome de cumplir con todos los requisitos, desde publicaciones científicas hasta certificaciones de idiomas. Finalmente, logré el primer puesto en la convocatoria, lo que me permitió financiar mis estudios en una de las mejores universidades del mundo.

Mi doctorado en Ingeniería Bioquímica me permitió combinar mis conocimientos en biología y química con enfoques de ingeniería, lo que abrió nuevas puertas en mi carrera. Fue un reto, especialmente porque nunca fui muy fuerte en matemáticas, pero aprendí a adaptarme y superar los desafíos.

Actualmente, realizas una investigación postdoctoral en biología molecular en la Universidad de Oxford. ¿Podrías contarnos sobre tu trabajo allí y cómo complementa tu formación previa?

— Mi postdoctorado en Oxford está enfocado en biología molecular aplicada a la agricultura sostenible, específicamente en la investigación sobre la papa. Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo, y mi proyecto busca aprovechar las características naturales de las distintas variedades para mejorar su resistencia a la sequía, aumentar su valor nutricional y fortalecer su defensa ante plagas.

A nivel molecular, analizamos los genes de diferentes variedades para identificar aquellas con características óptimas y luego diseñamos nuevas combinaciones genéticas, sin modificaciones artificiales, sino utilizando biotecnología basada en selección natural. En términos simples, buscamos desarrollar una "superpapa" sostenible, con beneficios para la seguridad alimentaria y el sector agrícola.

Este proyecto tiene un fuerte vínculo con Perú, y colaboramos con diversas instituciones en investigaciones conjuntas. Para mí, es importante que mi trabajo tenga impacto en mi país y pueda contribuir al desarrollo de soluciones locales.

Ejerces como docente en la UNMSM. ¿Cómo integras tus experiencias internacionales en tu labor educativa en Perú?

— Soy docente en la Maestría en Biotecnología de San Marcos desde hace cinco años y, además, sigo colaborando con el Laboratorio de Biología Molecular de la universidad, que es donde me formé. Como parte de mi labor, asesoro tesis, publico artículos científicos con mis colegas en Perú y promuevo la investigación desde la academia.

Uno de mis principales objetivos es incentivar la publicación científica entre los estudiantes de posgrado, porque es clave para mejorar los índices académicos del país y fortalecer la educación superior. También trato de transmitir la visión internacional que adquirí en el Reino Unido, para que más jóvenes peruanos vean la posibilidad real de estudiar en el extranjero con becas y financiamientos.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes peruanos interesados en la biotecnología y la bioingeniería que buscan contribuir al desarrollo sostenible del país?

— Mi principal consejo es apostar por la ciencia. En Perú todavía hay cierto miedo de dedicarse a la investigación, pero hay oportunidades, y la educación es una herramienta poderosa para transformar vidas.

Vengo de una familia humilde y soy la primera generación en obtener un doctorado. Mi abuela era muy talentosa pero no tuvo la oportunidad de aprender a leer ni escribir, porque en su época la educación estaba reservada para los varones. Crecí con esa historia en mente, y siempre tuve el compromiso de demostrar que sí es posible acceder a oportunidades de educación y desarrollo profesional.

A las mujeres interesadas en STEM, les diría que perseveren. Actualmente, solo el 35% de los investigadores en el mundo son mujeres, y necesitamos más representación en las ciencias. No dejen que el miedo o los prejuicios limiten su potencial. Hay becas y oportunidades, lo más importante es prepararse y estar abiertas a nuevos caminos.

Finalmente, la ciencia no solo cambia vidas a nivel individual, sino que contribuye al desarrollo del país. La biotecnología, biología molecular e ingeniería pueden generar soluciones sostenibles para el medioambiente, la salud y seguridad alimentaria. Perú tiene un enorme potencial en estas áreas, y necesitamos más jóvenes comprometidos con la innovación e investigación para el desarrollo de la ciencia.

*Marco Carrasco Villanueva es un economista peruano especializado en desarrollo internacional, estudios asiáticos y economía del comportamiento. Ha estudiado en la Universidad de Harvard y la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona, y ha laborado para organismos como la OEA, OIT, UNICEF y consultoras en EE.UU. y China. Fue parte del equipo ganador global del NASA Space Apps Challenge 2020 y desde 2021 es Líder Local del evento en Lima. En 2022, fue seleccionado como Joven Académico para el Encuentro de Premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Colabora con diversos medios nacionales e internacionales.