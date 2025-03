Policía recomienda no retirarse del cajero automático si es que el dinero no sale. Foto: PNP

Agentes de las Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú (PNP) evitaron que una mujer fuera víctima de robo en un cajero automático del Banco de la Nación, ubicado en la avenida Vera Enríquez Las Quintanas, en Trujillo. Los efectivos notaron que el cajero tenía una regleta de cuero que impedía la salida del dinero. Gracias a su rápida intervención, lograron retirar los S/200 retenidos y devolvérselos a la usuaria en el acto.

La modalidad utilizada por los delincuentes consiste en colocar regletas de cuero o plástico en la ranura de dispensación del dinero, lo que impide que los billetes sean entregados al usuario. Al retirarse la víctima creyendo que hubo un fallo en el sistema, los criminales regresan y recuperan el efectivo atascado. En este caso, la rápida acción de la PNP permitió frustrar el robo y alertar a otros ciudadanos sobre este método delictivo.

Delincuentes roban desde S/100 alterando cajeros automáticos

Las autoridades han informado que varios cajeros automáticos del Banco de la Nación han sido manipulados con este mecanismo, para afectar a usuarios con montos que oscilan entre los 100 y 1,000 soles. La PNP recomienda a la población no retirarse del cajero si el dinero no sale.

“Cuando se use un cajero automático y el dinero no sale, no se retiren del lugar. Llamen en ese momento a la PNP para que se tomen las precauciones y no sean víctimas de estos tipos de robos”, dijo el agente Llerena sobre el reciente caso.

Ante esta modalidad de robo en cajeros automáticos, miles de usuarios han pedido que las entidades bancarias refuercen la seguridad en las máquinas y aumenten la vigilancia en puntos estratégicos. La PNP continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y exhorta a la ciudadanía a estar alerta ante cualquier anomalía al momento de retirar dinero.

