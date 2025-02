El nivel académico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha sido sido destacado por Gianella, una egresada de la carrera de Ingeniería Electrónica, quien compartió su experiencia tras cursar un semestre en la Universidad de Zaragoza, en España. En una entrevista para el canal de YouTube Enrro24, la joven destacó las marcadas diferencias entre ambas instituciones y aseguró que la UNI es considerablemente más rigurosa.

Las declaraciones de Gianella generaron gran interés entre estudiantes y egresados, pues refuerzan la reputación de la UNI como una de las universidades más exigentes del Perú y Latinoamérica. Su testimonio subraya la calidad de la educación impartida en la institución peruana y cómo prepara a sus alumnos para destacar en cualquier parte del mundo.

PUEDES VER: El único país de Sudamérica que usa el euro como moneda oficial y es la más estable de la región

Peruana compara nivel de la UNI con universidad de España

En su conversación con el canal de YouTube Enrro24, Gianella reveló que su adaptación a la Universidad de Zaragoza fue sencilla gracias a la sólida formación obtenida en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según relató, la carga académica y el nivel de dificultad en la institución europea fueron significativamente menores en comparación con lo que experimentó en su casa de estudios en Perú.

"Allá (en España) los profesores me decían: 'No te preocupes, si no entiendes algo me avisas y vamos un poco más lento'. No sabían el nivel con el que llegamos los estudiantes de la UNI", comentó. Además, mencionó que en Europa el sistema de calificación es del 0 al 10, lo que contrasta con el sistema peruano, donde la nota máxima es 20.

La egresada también afirmó que, al finalizar el semestre, los docentes de la Universidad de Zaragoza se mostraron sorprendidos por el desempeño de los estudiantes peruanos. "Nos dijeron que llegamos con muchas ganas de aprender y que inicialmente temían que no comprendiéramos los temas. Pero, la después de la UNI lo demás es un chiste. La UNI se come entera a Europa, te prepara para todo", agregó.

La UNI es considerado por muchos como la universidad más exigente del Perú. Foto: UNI.





¿Qué carreras se enseñan en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es reconocida por su enfoque en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Ofrece una variedad de programas académicos altamente exigentes que forman profesionales capacitados para afrontar retos en el mercado laboral nacional e internacional.

Entre las principales carreras que se imparten en la UNI destacan:

Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Arquitectura

Cada uno de estos programas combina rigurosos conocimientos teóricos con prácticas especializadas, garantizando que los egresados cuenten con una preparación integral y competitiva.

La UNI ofrece una amplia variedad de carreras en ciencias e ingenierías. Foto: UNI.





¿Cuál es la mejor carrera de la UNI?

La excelencia académica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha sido destacada en rankings nacionales e internacionales. Recientemente, la revista América Economía reconoció a la institución por su liderazgo en diversas especialidades, resaltando particularmente la calidad de sus programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.