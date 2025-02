La historia de Barton Zwiebach, exalumno de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es un testimonio de dedicación y logros en el ámbito académico. Con un historial de calificaciones sobresalientes, incluyendo varios 20, este destacado peruano no solo culminó su carrera con honores, sino que también sustentó su tesis antes de finalizar sus estudios.

La UNI ha sido durante años un referente para los jóvenes que buscan una educación de calidad en ingeniería. Ingresar a esta prestigiosa institución no es tarea fácil, y muchos estudiantes se preparan arduamente en academias preuniversitarias. Sin embargo, Zwiebach logró ingresar sin dicha preparación y se destacó rápidamente por su compromiso y talento en el ámbito académico.

Tras graduarse con honores en la UNI, continuó su formación en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde obtuvo su doctorado en física teórica. Foto: YouTube

Un estudiante excepcional desde el inicio

Barton Zwiebach ingresó a la UNI en 1972, donde rápidamente se convirtió en un alumno ejemplar. A pesar de las dificultades que enfrentó, como las huelgas que interrumpieron sus clases, logró mantener su posición de privilegio durante toda su carrera. Su dedicación al estudio era tal que, al obtener un 18, se sometía a exámenes sustitutorios para alcanzar la calificación máxima.

Manuel Arévalo Villanueva, profesor de la UNI, recuerda cómo Zwiebach se destacaba no solo por sus calificaciones, sino también por su disposición a ayudar a sus compañeros. “Barton se daba el lujo de sacar 20 en la primera práctica, 20 en la segunda, 20 en la tercera, 20 en la cuarta y 20 en la quinta; esta última se eliminaba”, comentó Arévalo, quien resaltó la mentalidad de aprendizaje constante que caracterizaba al exalumno.

Un legado en la física y la educación

Tras completar su carrera en la UNI, Zwiebach continuó su formación académica en el Instituto Tecnológico de California, donde obtuvo su doctorado en 1983. Su carrera profesional lo llevó a ocupar puestos en instituciones de renombre como el MIT, donde se convirtió en profesor adjunto y desarrolló un curso innovador sobre teoría de cuerdas para estudiantes de pregrado.

El MIT destacó sus contribuciones al campo de la física, señalando que Zwiebach escribió un libro de texto titulado ‘A First Course in String Theory’, el cual ha sido fundamental para la enseñanza de esta compleja materia. Su enfoque pedagógico recibió varios premios, incluyendo el Premio a la Excelencia Docente en 2003.

Reconocimientos y contribuciones a la investigación

Zwiebach ha sido galardonado con el título de Doctor Honoris Causa por varias instituciones, incluyendo la Universidad Tecnológica del Perú y la UNI. Su compromiso con la investigación y la educación ha dejado una huella imborrable en la comunidad académica. En su discurso en el SHIRCON, enfatizó la importancia de la investigación como herramienta para el aprendizaje y la resolución de problemas.

En 1999, junto a Ashoke Sen, realizó importantes avances en la teoría de cuerdas, lo que contribuyó a la comprensión de fenómenos complejos en la física teórica. Estos logros no solo enriquecieron su carrera, sino que también inspiraron a nuevas generaciones de estudiantes y profesionales en el campo de la ciencia.