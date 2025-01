Peruana en EE.UU. cuenta los momentos de terror que vivió en el incendio de California: "Perdí todo"

Gladys Escudero Moreira, peruana que emigró a Estados Unidos hace 30 años, es una de las víctimas damnificadas por el incendio en California, considerado como uno de los más mortales en la historia de dicho estado, afectando a cientos de familias latinas en EE. UU. Tanto sus materiales de negocio como muebles y vivienda fueron consumidos por el devastador fuego que arrasó con más de 1.900 casas en Altadena. Según su testimonio, tan solo logró escapar con sus documentos y sus dos mascotas, pues vivía a tan solo medio cuadra de donde se originó el incendio.

"Pensaba que ya había logrado el sueño americano (...) pero se ha quemado todo. Mi negocio lo tenía en Altadena (...) Nos hemos quedado sin nada, en la calle. Es horrible, es una pesadilla para mí. Ahorita estoy evacuada a 2 horas en la casa de un familiar. Perdí todo de un día para otro", señaló la peruana en una entrevista con Exitosa.

El incendio en California consumió casa, muebles y autos de familia peruana

De acuerdo con Gladys Escudero, vivió momentos de terror cuando le anunciaron que tenía que abandonar su casa, pues el fuego comenzaba a consumir las primeras viviendas en Altadena. En sus más de 30 años viviendo en el condado de California, nunca imaginó que el incendio forestal arrasaría con más del 90% de su comunidad, perdiendo todo lo que había construido en casi tres décadas.

"Cuando empezó el incendio tuvimos que escapar sacando solamente mis documentos, mi tortuga y mi perro. No pudimos sacar más porque vivía a media cuadrada de donde empezó el incendio (...) Pensaba que en la casa de mi hijo, quien también viven en Altadena no iba a llegar el incendio, pero no teníamos idea de la magnitud tan gigante de esta catástrofe", señaló la peruana en una entrevista con Exitosa.

Aunque al día siguiente, regresó al lugar del incendio para poder rescatar algunas de las pertenencias que había sobrevivido al incendio, incluyendo las vans de su negocio. Sin embargo, tuvo que dejar que estas fueran consumidas por el fuego, puesto que el gas que salía de las casas generaba pequeñas explosiones que ponía en riesgo sus vidas. Además de ello, las esquirlas de madera caían al piso como lluvias de fuego.

"Yo corrí al día siguiente cuadras y cuadras queriendo rescatar mis vans de mi negocio, pero venía un humo (tan denso) que parecía el fin del mundo o como si una bomba hubiera explotado (...) Las esquirlas de madera, porque todas las casas allá son de madera, eran lluvias de candela y el gas estaba explotando, porque debajo de las casas de Estados Unidos hay gas. Era peligroso. Era como entregarme a morir", explicó.

Cerca de 16 desaparecidos deja el incendio en California

Autoridades locales de California informaron que al menos 16 personas se encuentran desaparecidas debido al catastrófico incendio que afectó a Los Ángeles. El número podría aumentar en las últimas horas, según advirtió el alguacil del condado Robert Luna. Los casos de desaparición se concentran en los incendios de Eaton y Palisades, los cuales son los más grandes y devastadores