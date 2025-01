Incendios en California: el anuncio de los nominados a los Óscar se posterga, actores donan millones y la ceremonia de los Grammy será un evento benéfico

La temporada de premios de cine y música, ha pasado a un segundo plano en Los Ángeles, California. A una semana de iniciarse los incendios forestales, más de veinte personas han perdido la vida, entre ellas, la actriz Dalyce Curry (95), recordada por las películas The Blue Brothers y The 10 Commandments.

Se estima que 930 encarcelados fungen de bomberos y se desplazan a las zonas afectadas, pero el desastre podría propagarse debido a los fuertes vientos. “Estoy tratando de averiguar dónde estoy en la casa”, dijo Patrick O’Neal, hijo del fallecido Ryan O’Neal. “Creo que estoy parado en el baño de mi papá. Para ser honesto, ni siquiera sé qué estoy buscando. Supongo que solo estoy tratando de darle sentido. No queda nada, solo cenizas y ladrillos, no hay nada”, difundió CBS News.

Estrellas como Anthony Hopkins, Paris Hilton, Jeff Bridges, Billy Crystal, Diane Warren, Julia Louis-Dreyfus, Chris Pratt, y Britney Spears, lograron evacuar la zona a tiempo. “Mientras luchamos por sanar de la devastación de estos incendios, es importante recordar que lo único que nos llevamos con nosotros es el amor que damos”, escribió Hopkins tras confirmar que su casa en Pacific Palisades, fue alcanzada por el fuego.

Hilton se ofreció como voluntaria en un refugio para animales. La celebrity se consideró “afortunada” de haber apartado a su familia a tiempo, pero el incendio dejó en escombros su mansión. “Lo que más me duele es saber que esta no es solo mi historia. Tanta gente lo ha perdido todo. No son sólo paredes y tejados: son los recuerdos que hacían especiales esas casas. Son las fotos, los recuerdos, las cosas que no se pueden reemplazar. Pero a pesar de todo este dolor, sé que tengo suerte. Mis seres queridos, mis hijos y mis animales están a salvo. Esto es lo más importante, y me aferro a esta gratitud con todo lo que tengo’”.

Una de las primeras estrellas que llegó a la zona afectada fue Jennifer Garner. La actriz dio declaraciones antes de formar parte de un grupo que reparte alimentos a las familias. La protagonista de Elektra perdió a una de sus amigas en el incendio. “Mi mejor amiga vivía justo al final de la calle. La calle por donde salíamos a correr juntas, donde el camión de bomberos pasaba en el desfile del 4 de julio. Todo está destruido”, dijo entre lágrimas a NBC.

Postergaciones, donaciones y un evento benéfico

Con varios estrenos cancelados, la Academia postergó las nominaciones a los Óscar y canceló su famoso almuerzo de nominados (el anuncio será a través de un evento virtual el próximo jueves). Warner Music, Sony Music y BMG también dieron marcha atrás y anunciaron que no realizarán los eventos de la Semana de los Grammy.

Mientras que, la Academia de la Grabación, continuará con su programación anual “en estrecha coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad pública y el uso responsable de los recursos del área”, comunicaron sobre la ceremonia del 2 de febrero. “Tendrá un renovado sentido de propósito: recaudar fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de socorro contra los incendios forestales y honrar la valentía y la dedicación”.

Una de las estrellas de los Grammy, Beyoncé, donó a través de su fundación 2, 5 millones de dólares. Y, la ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, donó 1 millón. “Muchos amigos han perdido sus hogares. Es una situación realmente terrible. Donen sangre, hagan lo que puedan, apoyen a los refugios de animales”. Pero las discusiones no quedaron al margen de la tragedia. Mel Gibson -simpatizante de Trump- fue entrevistado por Fox News y acusó al gobierno de provocar el incendio. Antonio Banderas le respondió, de algún modo, a los que piensan como el actor de El patriota. “La gente especula con cualquier cosa. Desde que han sido radiaciones por armas nuevas lanzadas por un enemigo, del que no se dicen los nombres, hasta los extraterrestres, pasando por todo lo demás”