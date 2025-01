Ate: vecinos frustran asalto contra un joven y prenden fuego a moto de delincuentes

Un intento de asalto ocurrió la noche del sábado 4 de enero en la cuadra cinco de la avenida Benjamín Franklin, distrito de Ate Vitarte. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un joven, mientras hablaba por teléfono, fue interceptado por un delincuente, iniciándose un forcejeo. En la escena, se observa a un cómplice esperando en una moto lineal sobre la pista, listo para facilitar la fuga.

"Lo que querían era su canguro porque el sujeto va directo a la cintura y luego se percata del celular (…) esta zona es muy concurrida. Felizmente, un joven que trabaja por aquí fue a ayudarle, y así, cuando vieron que todos nos íbamos a meter, se fueron corriendo", relató un testigo.

Aunque parecía que el robo se concretaría, un trabajador de la zona intervino inesperadamente y, con una patada, derribó al delincuente que aguardaba en la moto. Aprovechando esta acción, los testigos se movilizaron para enfrentar a los agresores. El primero en huir fue el conductor de la moto, quien, tras caer al suelo, logró levantarse y escapar. Por su parte, el asaltante que forcejeaba con la víctima fue alcanzado por al menos dos personas, quienes lo golpearon antes de que también intentara huir detrás de su cómplice.

"Cuando vimos que dejaron la moto, no lo dudamos y decidimos quemarla. Aunque suene fuerte, así deben ser las cosas (…) no podemos dejar que sigan ocurriendo robos así en esta zona, que es muy comercial", añadió otro testigo.

Las cámaras también registraron el instante en que los vecinos prendieron fuego al vehículo. Poco después, se observa la llegada de los bomberos, quienes sofocaron las llamas. Finalmente, serenos de la Municipalidad de Ate retiraron la moto incendiada en una camioneta.

Vecinos de Ate exigen mayor seguridad

Una vecina que presenció el intento de robo relató que acudió a la caseta de serenazgo, ubicada a dos cuadras del lugar, pero la respuesta que recibió fue negativa. Este hecho se suma a otros testimonios de residentes que expresan su hartazgo ante la inseguridad que afecta al distrito.

"Hay inseguridad por toda la zona (…) me acerqué a la caseta y no me hicieron caso", denunció la vecina. Además, otros vecinos señalaron que el serenazgo suele tardar en llegar cuando se reportan actos delictivos.

Por último, tanto comerciantes como residentes de la zona afirmaron su decisión de continuar recurriendo a la justicia popular cuando sea necesario, con la esperanza de enviar un mensaje disuasorio a los delincuentes. "Es lo que teníamos que hacer; si no, esta situación nunca va a parar", expresó un comerciante.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.