Delincuentes disparan contra bus interprovincial con pasajeros en Huaycán y deja a chofer herido de bala

En la madrugada del 28 de diciembre, un grupo de delincuentes armados atacó a balazos un bus interprovincial con pasajeros en la zona de Huaycán, distrito de Ate Vitarte. El vehículo, perteneciente a la empresa 'Turismo Imperial', se dirigía hacia Tarma cuando fue interceptado por los criminales, quienes dispararon al conductor, dejando a los pasajeros en pánico.

La víctima, Mario Antonio Chávez Falconi, de 58 años, resultó herido en la pierna izquierda durante el violento asalto. Fue trasladado de inmediato al Hospital de Huaycán, donde recibió atención médica. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que fue auxiliado y retirado del bus para ser atendido. Este ataque ha generado gran preocupación entre los residentes de la zona, pues no es el primer incidente de violencia contra el transporte interprovincial en las últimas semanas.

Los testigos informaron que los atacantes, quienes se desplazaban en una motocicleta lineal, dispararon directamente contra el vehículo alrededor de la medianoche. El bus, que había partido del terminal de Yerbateros, realizaba su parada habitual en Huaycán cuando ocurrió el ataque.

Este incidente se suma a otros cuatro ataques registrados en el año contra empresas de transporte interprovincial en el distrito de Ate, tras episodios similares de delincuencia contra las compañías 'Nacional', 'Pool Dorado' y 'Cargo Umayo Express', siendo este último ocurrido en vísperas de Navidad el pasado 24 de diciembre.

La recepcionista de Turismo Imperial expresó su indignación: "No hemos recibido amenazas, por eso estamos sorprendidos. Me da mucha cólera porque todos tenemos hijos, nietos (...) vivimos con miedo. Este año ha sido bajísimo, y ahora nos sucede esto", señaló a La República. La Policía Nacional del Perú está investigando el caso y no descarta la posibilidad de extorsión. Mientras tanto, la comunidad exige respuestas y mayor seguridad en un terminal que se ha convertido en un foco de violencia.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.