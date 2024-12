¿Los bancos trabajan el 31 de diciembre? Horarios de atención del Banco de la Nación, BCP, Interbank y más

El Año Nuevo 2025 está cerca y las fiestas de fin de año traen cambios en los horarios de atención de diversas instituciones. Los bancos, clave para muchas transacciones, también ajustan sus servicios en estas fechas importantes.

Los clientes deben estar informados sobre los horarios de atención del 31 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que algunas entidades priorizan canales digitales. A continuación, detallamos la disponibilidad de los principales bancos del país.

¿Los bancos atenderán el 31 de diciembre y en Año Nuevo?

Banco de la Nación

El Banco de la Nación aún no ha comunicado sus horarios oficiales para las fiestas de Año Nuevo 2025. Se recomienda a los clientes verificar las actualizaciones en las redes oficiales del banco antes de planificar sus operaciones.

Banco de Crédito del Perú (BCP)

El BCP tampoco ha publicado información oficial sobre sus horarios para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Los usuarios pueden utilizar la banca por Internet y la aplicación móvil, que estarán disponibles las 24 horas.

Interbank

Interbank informó que el 1 de enero sus servicios estarán limitados a canales específicos. Los clientes podrán utilizar WhatsApp AVI y la banca telefónica para opciones automáticas. Además, solo habrá atención presencial en su agencia ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

BBVA

BBVA anunció que el 31 de diciembre atenderá en todas sus oficinas a nivel nacional de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. El 1 de enero ninguna sucursal del BBVA prestará servicios.

¿Qué días no laborables hay en Año Nuevo?

Según un decreto gubernamental, los días 30 y 31 de diciembre de 2024, junto al 1 de enero del 2025, son considerados no laborables compensables para los trabajadores del sector público. Esto implica que las horas no trabajadas deberán ser recuperadas posteriormente, según lo dispongan las entidades correspondientes.

La medida busca promover el turismo interno y facilitar la reunión familiar durante las fiestas de fin de año. Estas fechas adicionales permiten a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado sin afectar las funciones estatales esenciales.

¿Los empleados del sector privado también podrán descansar durante los días no laborables?

En el sector privado, la disposición de los días no laborables no es obligatoria. Las empresas pueden adoptarla mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Si no hay consenso, el empleador tiene la facultad de decidir y establecer la recuperación de las horas no trabajadas.

Este enfoque flexible permite que las empresas ajusten sus operaciones según sus necesidades, lo que garantizaría que se cumplan los objetivos corporativos sin dejar de lado las festividades.