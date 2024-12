¿Quién interpreta al personaje transgénero en 'El juego del calamar 2'? Conoce al actor surcoreano Park Sung-hoon

Park Sung-hoon, una de las estrellas emergentes más destacadas de Corea del Sur, ha asumido un desafiante papel en la segunda temporada de 'El juego del calamar'. En esta entrega, Sung-hoon interpreta a Hyun-ju, una mujer transgénero y exsoldado de las fuerzas especiales que entra al letal juego con la esperanza de ganar dinero para su operación de reafirmación de género.

Netflix recientemente compartió un video que revela más detalles sobre los actores y sus personajes, generando una ola de expectación entre los fans. Sung-hoon se ha convertido en el centro de atención gracias a su actuación en papeles icónicos como Yoon Eun-seong en 'Reina de las lágrimas'.

¿Quién es Park Sung-hoon, el actor que interpreta a un personaje transgénero en 'Squid Game 2'?

Park Sung-hoon debutó como actor en 2008 con la película 'A Frozen Flower'. Aunque su papel inicial fue menor, este marcó el comienzo de una carrera en ascenso en la industria del entretenimiento surcoreano. Su gran salto llegó con 'Gonjiam: Haunted Asylum' en 2018, donde interpretó un papel que recibió elogios tanto del público como de la crítica.

El actor también es conocido por sus participaciones en producciones destacadas como 'My Only One' y la serie de Netflix 'The Glory'. Sin embargo, fue su actuación en 'Queen of Tears', protagonizada junto a Kim Ji-won y Kim Soo-hyun, la que consolidó su estatus internacional. En 2020, Sung-hoon recibió el premio KBS Drama Award por su desempeño en la comedia romántica 'Into the Ring', demostrando su versatilidad actoral.

En esta nueva temporada de 'El juego del calamar', Park Sung-hoon enfrenta un desafío completamente diferente al interpretar a Hyun-ju. Este personaje no solo es un exsoldado de las fuerzas especiales, sino también una mujer transgénero que lucha por alcanzar su sueño de reafirmar su identidad.

Park Sung-hoon en 'La reina de las lágrimas'. Foto: tvN

¿Qué le pasó a Hyun-ju en 'El juego del calamar 2'?

En los primeros episodios de la temporada del 'Juego del calamar 2', Hyun-ju demuestra su liderazgo y habilidades estratégicas, resultado directo de su entrenamiento militar. Durante uno de los momentos más tensos, ella intenta recuperar munición de los guardias caídos en los dormitorios, pero su plan se ve frustrado cuando Jang Geum-ja (interpretada por Kang Ae-sim) la convence de no regresar al campo de batalla. Ambas se quedan en los aposentos junto a otros jugadores que deciden no participar en la lucha.

La situación de Hyun-ju genera dudas sobre su destino en el juego. A pesar de su papel activo en los eventos recientes, existe la posibilidad de que los organizadores, especialmente Front Man, hayan identificado su participación en el conflicto. Esto plantea la pregunta: ¿será castigada por sus acciones, o continuará en la competencia?

La narrativa también introduce un dilema moral para los jugadores. Aunque muchos han sido eliminados, un número significativo permanece en el juego, enfrentando decisiones difíciles. ¿Se les dará la oportunidad de votar para abandonar el juego? Y de ser así, ¿Hyun-ju optará por retirarse o seguir adelante en su búsqueda de un futuro mejor?