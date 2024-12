Madre de niño que perdió 9 dedos y un ojo tras manipular una 'mama rata' pide ayuda para el tratamiento

Un niño de 11 años perdió nueve dedos de las manos y el ojo izquierdo tras manipular un artefacto pirotécnico conocido como ‘mama rata’ en la ciudad de Huamanga. Debido a la gravedad de sus heridas, actualmente recibe atención médica en el Hospital Regional de Ayacucho.

La madre del menor, Vanessa Ortiz, brindó detalles sobre el trágico accidente durante una entrevista con Exitosa. Según explicó, el niño estaba jugando con pirotécnicos cuando encontró el artefacto en la calle.

“Más arriba han encontrado eso y, como estaban jugando con cohetecillos, lo han prendido y ahí ha sido la explosión. Lo han encontrado. Ellos habrán pensado que no iba a explotar fuerte”, relató. “En su inocencia, ha pensado que no le va a hacer nada, no le va a dañar tanto”, agregó Ortiz.

La madre también informó que los médicos tuvieron que amputar los dedos del menor y confirmó la pérdida total del ojo izquierdo. “El oftalmólogo me ha dicho que el diagnóstico será el mismo si lo llevan a Lima porque el ojo ya está perdido, no se puede hacer nada. Pensábamos ir a Lima para ver si se puede salvar, pero nos dijeron que no”, expresó con pesar.

Finalmente, Vanessa Ortiz solicitó apoyo para adquirir una prótesis que permita al niño llevar una vida más funcional. Por ello, realizará una pollada para cubrir los gastos en los próximos días. “Me siento impotente de escuchar a mi hijo, dice que ya no podrá hacer nada sin sus dedos”, comentó. Asimismo, puso a disposición el número 989 075 451 para quienes deseen colaborar.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.