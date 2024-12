El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que se reportan niveles altos de contaminación durante Navidad. A través de su página oficial, la entidad señaló que la estación San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho reportaron una concentración máxima de contaminantes por el uso de pirotécnicos. En esa línea, anunciaron que los fuegos artificiales afectan la calidad de aire.

Senamhi alerta contaminación por uso de pirotécnicos. Foto: Andina

Lima reporta niveles altos de contaminación durante Navidad

Según los reportes del Senamhi, las estaciones de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho registraron altos niveles de material particulado PM2,5 el 24 de diciembre a las 12:00 p.m. En ese momento, San Martín de Porres alcanzó los 64,3 microgramos por metro cúbico (µg/m³) y San Juan de Lurigancho reportó 60,9 µg/m³. Estos niveles de contaminación son preocupantes, debido a que el material particulado PM2,5 está asociado con riesgos para la salud, como problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos y personas con afecciones preexistentes.

El Senamhi también detalló cómo las concentraciones de material particulado PM2,5 variaron a lo largo del 25 de diciembre. A las 08:00 a.m., la estación de Campo de Marte reportó concentraciones de 27,46 µg/m³ y a las 10.00 a.m. de 23.83 µg/m³. A las 11:00 a.m., las concentraciones disminuyeron en muchas estaciones, aunque se mantuvieron por encima de los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que sugiere que la calidad del aire seguía siendo una preocupación para la salud pública.

En otras áreas de Lima, como Puente Piedra, Santa Anita y Villa María del Triunfo, las concentraciones de PM2,5 también mostraron fluctuaciones preocupantes. En Puente Piedra, a las 03:00 a.m., se reportaron 99,00 µg/m³, y bajaron a 35,84 µg/m³ a las 11:00 a.m. En Santa Anita, las concentraciones fueron de 55,42 µg/m³ a las 03:00 a.m., y descendieron a 20,00 µg/m³ en la misma hora. Villa María del Triunfo también presentó un patrón similar, con 69,10 µg/m³ a las 02:00 a.m. y una disminución a 10,97 µg/m³ a las 11:00 a.m.

Recomendaciones ante contaminantes que afectan la calidad del aire

Según el Senamhi, los índices de calidad del aire que oscilan entre 51 y 100 microgramos de contaminantes pueden representar un riesgo para personas sensibles a la contaminación por partículas, como aquellas con enfermedades respiratorias o alergias. En estos casos, se recomienda reducir las actividades que requieren esfuerzo prolongado o intenso al aire libre. Es importante que las personas presten atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar, ya que estos pueden indicar una exposición excesiva a los contaminantes en el aire.

Cuando el índice de calidad del aire alcanza niveles de entre 101 y 150 microgramos, las personas con enfermedades cardiacas, pulmonares, los adultos mayores, niños y adolescentes pueden verse más afectados. En estos casos, se recomienda que los grupos sensibles reduzcan las actividades físicas intensas y realicen descansos frecuentes. Si bien es posible salir al aire libre, se debe evitar el esfuerzo prolongado. Además, es crucial prestar atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar, y las personas con asma deben seguir sus planes de acción y tener medicamentos de acción rápida disponibles.

Para las personas con problemas cardiovasculares, es esencial monitorear los síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual, ya que estos pueden ser señales de un problema grave. En caso de que se presenten estos síntomas, se debe contactar a un médico de inmediato para recibir la atención adecuada. Las recomendaciones del Senamhi son claras: las personas que se encuentren en estos grupos de riesgo deben tomar precauciones adicionales para proteger su salud frente a los contaminantes en el aire.

Cuando los índices de calidad del aire superan los 150 microgramos y alcanzan niveles de 151 a 200 o incluso 201 a 300, el aire se considera "muy insalubre", lo que significa que todos, sin importar su condición, deben tomar medidas adicionales. En estos casos, se debe evitar realizar actividades físicas al aire libre que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Si es necesario salir, se recomienda descansar con frecuencia y, en lo posible, realizar las actividades en interiores.