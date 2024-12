Recientemente, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha dado los resultados del examen de admisión 2025-I de los nuevos ingresantes a las diferentes carreras. Entre ellos, se encuentra Frank Rodrigo Marin Quispe, quien logró ingresar de manera satisfactoria en su primer intento entre las vacantes que ofrecía la carrera de arquitectura.

Este logro no solo refleja lo talentoso que puede ser, sino también su compromiso con el futuro. A temprana edad, Frank demostró un interés por las maquetas y el mundo de la arquitectura. Además, cumplió el sueño de su familia, quienes lo apoyaron desde el primer momento en que optó por la carrera.

Para Frank, este éxito no fue solo un triunfo académico, sino también una forma de agradecer a su padre, quien siempre creyó en él y lo apoyó en todo momento. Foto: composición LR

¿Cómo te preparaste y qué método de estudio usaste?

-Llevo preparándome durante casi dos años desde cuarto de secundaria, pero este año es donde más empeño le puse porque me he trazado un objetivo: ingresar y cumplir el sueño de mi familia, especialmente el de mi difunto padre.

Con respecto al método de estudio que utilizaba, desarrollaba los problemas matemáticos hasta donde podía. Si no me salía, veía la resolución para poder aprender. En el caso de letras, repasaba una o dos veces y luego revisaba los temas que tenía que reforzar. Mi método siempre fue practicar, y si me demoraba, tenía que poner el máximo esfuerzo que me quedaba.

¿Fue difícil prepararte para la universidad mientras seguías en el colegio? ¿Cuál era el nivel de exigencia?

-El nivel de exigencia subió considerablemente respecto a lo que estaba acostumbrado. No solo tenía que aprobar un curso, sino que también debía enfocarme mucho en ingresar a toda costa a la universidad.

¿Cómo manejaste el estrés y la presión académica, sabiendo que solo había seis vacantes entre miles de postulantes a nivel de Lima Metropolitana y Callao?

-Me encontraba un poco nervioso, ya que había varios postulantes, así como también chicos que se habían preparado antes que yo. Eso significaba que la competencia era más exigente. Era consciente de que había jóvenes con mejores habilidades, pero tenía la disposición de mejorar. Por lo tanto, debía elevar mi nivel académico y así comencé a madurar en el cumplimiento de mi meta. Ahora, mi siguiente objetivo es terminar mi carrera universitaria y realizar una maestría.

Cuéntame, ¿cómo así decidiste postular a unas de las universidades más reconocidas a nivel nacional?

-Esto ha sido más que nada una promesa para mi papá, quien lamentablemente falleció en 2021 por COVID. Su deseo siempre fue verme como profesional y ahora he cumplido una parte de lo que prometí: ingresar a la universidad. Lo siguiente es terminar mi carrera para que mi padre se sienta orgulloso de que pude culminar mis estudios. Otro de mis objetivos es ayudar a mi mamá, quien estuvo conmigo en todo este proceso, al igual que mis hermanos.

¿Qué aconsejarías a los estudiantes que sueñan con ingresar a la UNI?

-Aconsejaría a los chicos que sigan intentando. Si a la primera no se dio, deben continuar. Todavía somos jóvenes y tenemos tiempo. Aquellos que han postulado con la modalidad de quinto de secundaria y que han culminado recientemente el colegio aún pueden tomarse el tiempo para prepararse un poco más y rendir su examen, ya sea en la UNI u otras universidades. Es importante que persistan y cumplan su objetivo de ingresar a la universidad.