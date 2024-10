Esta historia no es solo un testimonio de éxito académico, sino también una fuente de inspiración para muchos estudiantes que enfrentan desafíos similares. Algunos de estos postulantes dejan su lugar de origen rumbo a Lima con el fin de poder trascender profesionalmente.

El ingreso a la UNMSM, una de las universidades más reconocidas y competitivas del país, es un logro destacado que pone de manifiesto la importancia de la resiliencia y el esfuerzo constante. Una muestra de ello es el caso de Maritza Ahomi Chinchay, quien desde su primer intento nunca desistió en su deseo de sobresalir ante tanta competitividad y buscó transformar la oportunidad en un paso gigante hacia el éxito.

A pesar de no alcanzar su objetivo al principio, Maritza redobló sus esfuerzos y dedicó incontables horas al estudio y al perfeccionamiento de sus habilidades y conocimientos. Este enfoque disciplinado y su firme resolución le permitieron no solo alcanzar su meta en el tercer intento, sino también superarse en el proceso.

Con un puntaje de 1.039,625 puntos, Maritza se posicionó en el primer lugar de la carrera de Administración de Turismo. Ahora, la alumna destacada ha sorprendido al revelar el camino de preparación que siguió para el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Maritza Ahomi Chinchay, recientemente ingresada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), nos cuenta su proceso de postulación e ingreso. Foto: La República

¿Cómo fue tu proceso de preparación para el examen de admisión?

Mi proceso fue bastante duro. Cabe recalcar que soy de provincia y vine a Lima en busca de un futuro mejor. Al principio, las cosas no salen como uno espera, ya que postulé el año pasado, cuando estaba en quinto de secundaria, y no pude ingresar. Me sentí triste y viajé a mi ciudad natal, Ayabaca, Piura. Luego, regresé a Lima para intentarlo una vez más, porque mi prioridad era San Marcos, y tampoco pude ingresar en marzo. Después de dos intentos fallidos, me había rendido y ya no quería continuar, pues eso implicaba quedarme más tiempo en Lima. Sin embargo, la academia Pedro Villena, especialmente el coordinador, me dijo que me apoyaría ofreciéndome una beca, lo cual me animó a intentarlo nuevamente, ya que mis padres ya no querían apoyarme porque mi hermano tampoco había logrado ingresar. Gracias a Dios, el director, el coordinador y el profesor Óscar me brindaron su apoyo total, por lo que les estoy muy agradecida.

¿Qué fue lo más difícil que tuviste que afrontar durante la etapa de ingreso?

Como yo ya había postulado anteriormente, tuve que enfrentar mis miedos a fracasar una vez más y a decepcionar a mis familiares y amigos, quienes han estado conmigo brindándome su apoyo.

¿Cómo te sentiste cuando viste tu nombre en la lista de ingresantes?

Me sentí muy feliz. En ese momento, dije que por fin dejaba la academia y que ahora podía avanzar una etapa más. Estaba contenta también por cómo iban a reaccionar mis padres, a pesar de que no estaban conmigo.

¿Cuáles son tus expectativas ahora que ya eres una universitaria?

Es una etapa más; es ahí donde dicen que se pone más complicado, pero la idea es enfrentar los retos, algo nuevo para mí, y, por supuesto, ser una de las mejores alumnas de la universidad, enfocándome en lo que respeta a mi carrera.

La UNMSM ofrece más de 50 carreras profesionales. Foto: UNMSM

¿Por qué elegiste a la San Marcos y por qué elegiste la carrera de Administración de Turismo?

Elegí San Marcos porque es una de las universidades más prestigiosas del Perú, además de ser un ente universitario nacional, ya que no tengo los recursos suficientes para matricularme en una particular. Por ese motivo, me decanté por San Marcos.

Con respecto a mi elección de la carrera de Administración de Turismo, fue principalmente porque amo la historia, la geografía y, sobre todo, me encanta viajar para conocer nuevas culturas.

¿Quiénes fueron los 4 primeros puestos en todo el examen de admisión 2025-I de la UNMSM?

Camila Alvarado Risco, Sahily Marcelo Chávez, Joaquín Salazar Sedano, Luis Cuenca Flores y Joseph Ticllasuca Aclari son los nuevos cachimbos que ocuparon los primeros puestos en el reciente examen de admisión 2025-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Los 4 primeros puestos en todo el examen. Foto: UNMSM

