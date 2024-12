Feminicidio en Carabayllo: hermana de mujer fallecida reveló episodios de violencia que tuvo la víctima con expareja

Un trágico suceso ha dejado devastada a una familia, pues madre e hija fueron asesinadas a puñaladas en su hogar en Carabayllo. El principal sospechoso es el exenamorado de la joven de 23 años, quien, según las autoridades, fue la única persona presente en el lugar de los hechos. La intervención de la madre en un intento de defensa resultó en su muerte, sumando una nueva víctima a este lamentable episodio de violencia, según la hipótesis de las autoridades.

Ana Lucía y Nancy, madre e hija, eran inseparables y compartían una conexión única. Sin embargo, el último viernes 13 ambas fueron asesinadas. La confianza depositada en Sebastián Chacón Zambrano, quien había sido recibido como parte de la familia, se tornó en una pesadilla. La relación entre Ana Lucía y Sebastián, que comenzó en su adolescencia, se deterioró con el tiempo, generando preocupación entre sus seres queridos.

Revelan episodios de violencia entre Ana Lucía y expareja

Con el tiempo, comenzaron a surgir episodios de violencia en la relación entre Ana Lucía y Sebastián, lo cual alarmó a los familiares. A pesar de los consejos de su madre y hermana para que terminara la relación, Ana Lucía continuó aferrándose a un vínculo que se tornó tóxico. La violencia de género es un problema alarmante en el país, y el caso de Ana Lucía y Nancy ha conmocionado a los ciudadanos, quienes exigen a las autoridades medidas efectivas contra el culpable.

"El dolor que nos ha causado a pesar de que nosotros le hemos abierto la puerta a un chico que nos parecía muy leal. Que le caiga todo el peso de la ley. Quisiera saber por qué después de lo hemos apoyado tanto nos ha hecho esto", sostuvo la hermana de la víctima. Además, reveló detalles de los consejos que le dieron a la víctima cuando mantenía una relación con Sebastián.

"El chico, si tú lo ves, se veía como si no matara a una mosca. Su amiga me dijo que cuando estaban en el parque, él le exigía fotos para demostrar que no estaba con otro. Habían tenido un problema, él la empujo contra las rejas y le dijo 'no te metas con mi mamá'. Mi hermana me dijo 'yo sentí miedo de él'. Siempre le decíamos 'si tú no te sientes cómoda, por favor termínalo. Si hay cosas que no te gustan. El chico leía gores en mangas y eso a mi hermana no le gustaba", reveló la María Gracia.

Cámaras captaron al presunto asesino

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de Sebastián Chacón, señalado como el principal sospechoso del doble homicidio en Carabayllo, minutos antes de las 6:00 a. m., mientras que el crimen se perpetró a las 7:00. Chacón envió audios a la hermana de Ana Lucía, en los que alertaba sobre un robo que resultó en la muerte de ambas mujeres. No obstante, las primeras indagaciones policiales revelaron inconsistencias en la coartada del sospechoso, lo que motivó su detención por parte de las autoridades.

"Él ha esperado que yo me vaya a las seis y media de la mañana con mi hija mayor porque la dejo en el trabajo. Él ha esperado que yo me vaya. Esto ya estaba premeditado", declaró a La República el padre. Los residentes del área, entrevistados por La República, expresaron su desacuerdo con la versión presentada por el sosoechoso. Una vecina de la cuadra comentó: "No hemos observado ningún auto o moto en la calle; si hubiera ocurrido un robo, nos habríamos percatado, ya que a esa hora hay mucha actividad, con personas saliendo a trabajar o llevando a sus hijos al colegio".

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo ha abierto una investigación preliminar en contra de Sebastián Chacón, quien se encuentra en detención por el presunto feminicidio de su pareja y de la madre de esta. La indagación busca esclarecer los hechos que rodean este trágico suceso.