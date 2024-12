El último 5 de diciembre, Marilú Taipe caminaba por el cruce de la avenida Tupac Amaru con Puno, en el distrito de Comas, cuando un pozo a tierra explotó en plena vía pública. Cámaras de seguridad registraron cómo una explosión eléctrica hizo que la tapa del buzón se desprendiera y ella cayera aparatosamente. Afortunadamente, la mujer sobrevivió, pero presenta graves heridas y se encuentra internada en el Hospital Sergio Bernales.

Sin embargo, según denuncia su familia, ninguna autoridad se ha hecho responsable de este siniestro. "Nuestro reclamo es a los responsables de esta explosión. Ni la Municipalidad de Lima o la empresa de energía eléctrica", reprochó el esposo de la víctima a Panamericana TV. "La verdad, se echan la pelota", agregó.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima indicó que los médicos del hospital de la solidaridad brindaron todo el apoyo necesario, logrando conseguir una cama de hospitalización y abasteciendo de medicamentos para su mejoría. Sin embargo, la hermana Marilú niega esta ayuda.

"Han puesto un comunicado el 9 de diciembre, que se están haciendo responsables. Totalmente mentira. Me he comunicado con prensa, pero se tiran la pelota. Les mandé un audio y le dije 'cómo es posible que digan que se están haciendo cargo, yo soy la hermana, no se están haciendo cargo'", reprochó.

PUEDES VER: Buzón eléctrico explota en la avenida Túpac Amaru en Comas y una persona resulta herida

El esposo de la víctima señala que vienen gastando casi S/4.000 en medicamentos. Cifra que iría en aumento. Ahora la familia solicita apoyo para costear el tratamiento y trasladar a la mujer a un centro especializado.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.