Marilú Taype Medina, la mujer que resultó herida tras la explosión de un buzón de energía en Comas, continúa internada en el hospital Sergio Bernales de Collique. Sus familiares indicaron que la víctima "no se puede mover" y está preocupada por su situación, debido a que tiene dos hijas pequeñas y su estado de salud le impide trabajar.

"Es una mujer emprendedora, trabaja por sus niñas y ella ahora no va a poder trabajar, la situación está mal y no es justo que quede ahí, no más. Le tenemos que ayudar, le tenemos que dar de comer", declaró su hermana Rosaura en diálogo con RPP.

"Ella llora y llora por la impotencia de que no se puede mover y por el miedo de qué va a ser de sus dos menores hijas", añadió.

Mujer herida continúa internada en hospital Sergio Bernales

La ciudadana Marilú Taype Medina permanece internada en el hospital Sergio Bernales. El asesor de la Dirección General de dicho centro medico, Alejandro Pérez Valle, señaló que la mujer sufrió una fractura en el hombro debido al impacto de la pesada tapa de concreto del buzón eléctrico.

"Como resultado de este accidente, ella cayó al pavimento y sufrió una lesión en el hombro derecho, presentando una fractura en esa zona. Ahora se le realizará un estudio tomográfico para determinar si hay lesiones en los tejidos cercanos a la fractura", declaró el médico en RPP.

Además, señaló que la víctima se encuentra en el área de emergencias, donde está siendo atendida por profesionales médicos.

Osinergmin investiga sobre explosión de buzón

El Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitió un comunicado acerca de la explosión del buzón de electricidad que explotó en la av. Túpac Amaru en Comas y afectó a una ciudadana. Dicha entidad lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la persona afectada, y su familia.

Asimismo, señaló que ha iniciado una investigación y fiscalización exhaustiva al respecto. En ese sentido, indicó que, según la inspección que realizaron, la tapa del buzón salió del lugar por un cortocircuito.

"Se ha verificado que el mencionado buzón de electricidad contiene cableado eléctrico para el funcionamiento de los semáforos y corresponde a infraestructura que le pertenece al ámbito municipal. Esta instalación no se encuentra bajo la competencia de fiscalización de Osinergmin, sin embargo, se efectuará el seguimiento del caso hasta su corrección", comentó.

Por último, indicó que el servicio eléctrico se encuentra suspendido en la zona aledaña al incidente y que dispondrá que se reponga cuando se garantice el cumplimiento de las condiciones de seguridad.