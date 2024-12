¿Cuándo inicia el segundo feriado largo de diciembre 2024 y quiénes podrán descansar?

En el mes de diciembre, miles de peruanos, tanto del sector público como del privado, disfrutaron de un merecido feriado largo que comenzó el viernes 6 de diciembre y culminó el lunes 9 de diciembre. Durante estos días de descanso, se combinaron días no laborables y feriados, lo que permitió a las familias disfrutar de un merecido descanso.

En esta misma línea, se acerca un nuevo feriado largo justo antes de la Navidad, los días coinciden y dan paso a un nuevo período de descanso. Revisa cuándo inicia y quiénes podrán descansar.

¿Cuándo inicia el nuevo feriado largo en Perú antes de Navidad?

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un merecido feriado largo justo antes de la llegada de la Navidad. Este nuevo fin de semana extendido dará inicio el sábado 21 de diciembre, día que habitualmente se destina al descanso, continuando el domingo 22. Además, de acuerdo al calendario oficial, el Gobierno ha establecido como días no laborables el lunes 23 de diciembre y el martes 24 del mismo mes.

De esta manera, se suma el feriado del 25 por Navidad, creando un periodo festivo prolongado que permitirá a muchos ciudadanos disfrutar de diversas actividades y momentos de esparcimiento. ¡Aprovechemos al máximo este tiempo para compartir en familia y recargar energías para recibir la Navidad!

¿Quiénes podrás descansar durante el nuevo feriado largo en Perú?

Durante este próximo feriado largo, tendrán la oportunidad de descansar todos los trabajadores del sector público que decidan tomar los días no laborables como su merecido descanso. De igual manera, aquellos trabajadores del sector privado o independientes que así lo prefieran, podrán disfrutar de este feriado largo de manera opcional. Cabe resaltar que el 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad, es un día feriado en el que todos los trabajadores deberán descansar obligatoriamente. ¡Que disfruten de este merecido descanso!

Feriado y día no laborable: ¿cuál es la diferencias entra estas fechas?

Es fundamental comprender la distinción entre un día no laborable y un feriado. Un feriado es una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. Durante este día, los empleados no tienen la obligación de laborar, y en caso de hacerlo, deben recibir una compensación adicional, como el pago de triple remuneración diaria.

Por otro lado, un día no laborable es un día de descanso otorgado por el Gobierno, pero exclusivamente para el sector público. En el ámbito privado, queda a discreción del empleador conceder o no el día libre, lo que implica que no es obligatorio para las empresas privadas. En caso de que un trabajador del sector privado labore en un día no laborable, se establecerá una compensación de acuerdo a lo pactado con el empleador.